Что известно о подпольном производстве сигарет и алкоголя?

Во время обысков нашли впечатляющие объемы продукции: 38 тонн табачного сырья, около 250 тысяч пачек сигарет, более 6 тысяч литров алкоголя, а еще 190 тысяч поддельных акцизных марок, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Кроме этого, правоохранители изъяли полноценные производственные линии. В целом все это оценили примерно в 50 миллионов гривен.

Далее следователи взялись за экспертизы и сбор доказательств. Оказалось, что продукция была не просто нелегальной, а еще и опасной:

В табаке нашли посторонние примеси, он не соответствовал никаким стандартам.

Алкоголь тоже не дотягивал до требований, которые ставят к водочным изделиям.

По версии следствия, организатором схемы был соучредитель легальной табачной компании. Именно он наладил подпольное производство на базе собственного предприятия.

Готовую продукцию, вероятно, маскировали под известные бренды. Продавали ее через своих людей: часть развозили грузовиками за наличные, другую – отправляли по почте по Украине.

Из-за такой деятельности бюджет недополучил около 16 миллионов гривен налогов. Известно, что организатор схемы и еще 10 человек получили подозрения за незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров.

Как будет расти цена на сигареты в Украине?

Повышение акциза на сигареты в Украине происходит в рамках евроинтеграции. Изменения в апреле добавляют к цене пачки 8 – 10 гривен. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

По словам эксперта, основные повышения акциза запланированы в Налоговом кодексе и будут происходить в последующие годы. Таким образом, налог приблизится к минимальной ставке Европейского Союза.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За 2025 год у нас уже около 80 евро, 2026 год – 86 евро, 2027 год – около 90 и на 28-й мы выходим на минимальный уровень ЕС.

Как объясняет экономист, апрельское повышение является техническим, ведь доля акциза в розничной цене сигарет меньше необходимых 60%. Чтобы достичь нужного уровня, применяют коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Соответственно, акциз автоматически возрастает на 10%.

По словам Олега Гетмана, каждый следующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15 – 20 гривен.

От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться. Видимо, будет не более, чем 200 гривен за пачку хороших сигарет,

– предполагает эксперт.

