Какие привилегии дает Defence City бизнесу?

Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "Шахедов".

Таким образом заработал Defence City – системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты после присоединения получают некоторые привилегии для развития производства:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;

освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов;

упрощенные таможенные процедуры;

специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности предприятия во время действия режима;

государственную поддержку релокации и повышение защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Как предприятию ОПК стать резидентом Defence City?

Утвержденная Правительством процедура предусматривает подачу в Минобороны заявления о предоставлении статуса резидента Defence City и пакета документов, в частности:

Отчета о соответствии требованиям законодательства, финансовой и аудиторской отчетности; Информации об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.

Документы подаются или в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи – по адресу admou@post.mil.gov.ua, или в бумажной форме – по почте по адресу 03168, г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6.

По результатам обработки представленных документов Минобороны принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса резидента, или возвращении заявления без рассмотрения. В случае положительного решения – информация о резиденте вносится в реестр Defence City.

