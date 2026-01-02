Какие привилегии дает Defence City бизнесу?
Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Смотрите также Бронирование 2026: помешает ли низкая зарплата за декабрь забронировать работника в январе
Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "Шахедов".
Таким образом заработал Defence City – системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.
Резиденты после присоединения получают некоторые привилегии для развития производства:
- освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;
- освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов;
- упрощенные таможенные процедуры;
- специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности предприятия во время действия режима;
- государственную поддержку релокации и повышение защищенности производственных мощностей в случае необходимости.
Как предприятию ОПК стать резидентом Defence City?
Утвержденная Правительством процедура предусматривает подачу в Минобороны заявления о предоставлении статуса резидента Defence City и пакета документов, в частности:
- Отчета о соответствии требованиям законодательства, финансовой и аудиторской отчетности;
- Информации об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.
Документы подаются или в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи – по адресу admou@post.mil.gov.ua, или в бумажной форме – по почте по адресу 03168, г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6.
По результатам обработки представленных документов Минобороны принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса резидента, или возвращении заявления без рассмотрения. В случае положительного решения – информация о резиденте вносится в реестр Defence City.
Что известно о производстве и экспорте оружия в Украине
Путин признал, что Россия отстает от Украины в направлении тяжелых беспилотников, и Кремль работает над усилением их производства. По его словам, Украина превосходит россиян по количеству тяжелых дронов типа "Баба-Яга". К слову, так в России называют украинские дроны вроде Vampire.
Более половины вооружения украинского войска изготавливается отечественными предприятиями, и эта доля будет увеличиваться. В 2025 году более 75% государственных расходов на закупку вооружения направлены украинским производителям, с последующим увеличением доли украинского оружия в 2026 году.
Украина восстанавливает механизм экспорта вооружения для привлечения средств, но приоритетом остаются потребности собственного войска. Процедура экспорта включает двухэтапный контроль, с акцентом на безопасность и технические аспекты.