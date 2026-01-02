Какие привилегии дает Defence City бизнесу?

Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "Шахедов".

Таким образом заработал Defence City – системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты после присоединения получают некоторые привилегии для развития производства:

  • освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;
  • освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов;
  • упрощенные таможенные процедуры;
  • специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности предприятия во время действия режима;
  • государственную поддержку релокации и повышение защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Как предприятию ОПК стать резидентом Defence City?

Утвержденная Правительством процедура предусматривает подачу в Минобороны заявления о предоставлении статуса резидента Defence City и пакета документов, в частности:

  1. Отчета о соответствии требованиям законодательства, финансовой и аудиторской отчетности;
  2. Информации об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.

Документы подаются или в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи – по адресу admou@post.mil.gov.ua, или в бумажной форме – по почте по адресу 03168, г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6.

По результатам обработки представленных документов Минобороны принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса резидента, или возвращении заявления без рассмотрения. В случае положительного решения – информация о резиденте вносится в реестр Defence City.

Что известно о производстве и экспорте оружия в Украине

  • Путин признал, что Россия отстает от Украины в направлении тяжелых беспилотников, и Кремль работает над усилением их производства. По его словам, Украина превосходит россиян по количеству тяжелых дронов типа "Баба-Яга". К слову, так в России называют украинские дроны вроде Vampire.

  • Более половины вооружения украинского войска изготавливается отечественными предприятиями, и эта доля будет увеличиваться. В 2025 году более 75% государственных расходов на закупку вооружения направлены украинским производителям, с последующим увеличением доли украинского оружия в 2026 году.

  • Украина восстанавливает механизм экспорта вооружения для привлечения средств, но приоритетом остаются потребности собственного войска. Процедура экспорта включает двухэтапный контроль, с акцентом на безопасность и технические аспекты.