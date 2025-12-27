Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какое преимущество назвал Путин?

Российский президент Владимир Путин заявил, что его оккупационной армии не хватает тяжелых беспилотников. Об этом он сказал во время недавней "прямой линии".

По его словам, Украина превосходит россиян по количеству тяжелых дронов типа "Баба-Яга". К слову, так в России называют украинские дроны вроде Vampire. Путин добавил, что этот вопрос сейчас якобы прорабатывает российское минобороны.

На фоне этого в России сообщили о новых разработках в сфере тяжелых дронов. Отмечается, что компания "Дронакс" работает над транспортными беспилотниками. Они же смогут поднимать грузы весом от 100 килограммов.

Там говорят, что появление таких платформ поможет российскому оккупационному войску "охватывать новые сценарии применения с перевозкой особо крупных грузов",

– говорится в материале.

В то же время, как отмечает издание, россияне не уточняют, смогут ли эти дроны выполнять ударные миссии. Хотя в основном тяжелые БпЛА сочетают эти задачи.

Однако известно, что ранее компания "Дронакс" выпустила дрон ЧК-15СВО грузоподъемностью до 100 килограммов. Он имеет универсальную систему сброса грузов и противотанковых мин ТМ-62.

В России этот дрон назвали "качественным скачком" перехода от БпЛА для доставки малых грузов и к "полноценной беспилотной транспортной платформе".

Недавние успехи украинских дронов