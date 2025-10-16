Про це журналістам повідомили офіційні особи. Деталі в середу, 15 жовтня, повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.
Коли "Стіна дронів" запрацює у Європі?
Уперше до створення "Стіни дронів" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала у вересні – після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Спочатку ініціатива стосувалася зміцнення східних прикордонних держав ЄС, але згодом її розширили – після того, як інциденти з невідомими дронами сколихнули низку країн, розташованих далі на захід.
За повідомленням європейських чиновників, Брюссель хоче, щоб проєкт "Європейська ініціатива з протидії дронам" почав працювати до кінця 2026 року й був повністю реалізований до кінця 2027 року.
Зверніть увагу! Інформацію про очікувані терміни агентству Agence France-Presse повідомили представники ЄС. Однак The Guardian не зміг незалежно перевірити цю інформацію.
До слова, "Стіна дронів" є одним із кількох провідних проєктів, які Єврокомісія має намір оприлюднити в четвер, 16 жовтня, у межах плану дій, спрямованого на підготовку блоку до потенційного нападу Москви до 2030 року.
У чому проблема проєкту "Стіна дронів"?
- "Стіна дронів" зіткнулася з критикою ще до реалізації, адже для використання коштів ЄС необхідна згода всіх членів. Італія та Греція вважають, що оборонні проєкти мають приносити користь усьому союзу, а не лише східним державам, тоді як прифронтові країни вважають ініціативу недостатньою.
- Посилення ППО на східному фланзі НАТО вимагатиме нових інвестицій, зокрема створення багаторівневої мережі датчиків, інтегрованих у систему управління на базі штучного інтелекту.
- До слова, ексклюзивно в етері 24 Каналу ексофіцер Повітряних Сил і заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський зауважив, що Європа пропонує "цікаве і технологічне рішення", яке коштуватиме дорого. Також під питанням залишається час реалізації проєкту. "Поки що я не бачу єдності Європи", – додав експерт.