Про це журналістам повідомили офіційні особи. Деталі в середу, 15 жовтня, повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.

Коли "Стіна дронів" запрацює у Європі?

Уперше до створення "Стіни дронів" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала у вересні – після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Спочатку ініціатива стосувалася зміцнення східних прикордонних держав ЄС, але згодом її розширили – після того, як інциденти з невідомими дронами сколихнули низку країн, розташованих далі на захід.

За повідомленням європейських чиновників, Брюссель хоче, щоб проєкт "Європейська ініціатива з протидії дронам" почав працювати до кінця 2026 року й був повністю реалізований до кінця 2027 року.

Зверніть увагу! Інформацію про очікувані терміни агентству Agence France-Presse повідомили представники ЄС. Однак The Guardian не зміг незалежно перевірити цю інформацію.

До слова, "Стіна дронів" є одним із кількох провідних проєктів, які Єврокомісія має намір оприлюднити в четвер, 16 жовтня, у межах плану дій, спрямованого на підготовку блоку до потенційного нападу Москви до 2030 року.

У чому проблема проєкту "Стіна дронів"?