Прежде всего европейцы должны задуматься над своим единством. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что уже были случаи, когда ее отсутствие только вредило и им, и Украине.

Чего не хватает Европе для создания "Стены дронов"?

Бывший офицер Воздушных Сил отметил, что Европа не имеет представления, как формировать "Стену дронов". Это видно по отдельным заявлениям или презентациях, которые происходят со стороны Европейского Союза.

В то же время европейские страны хотят перенять опыт Украины. Все понимают, что война будет продолжаться еще долго. поэтому нужно заботиться о безопасности своих людей.

"Европа предлагает интересное и технологическое решение, но оно будет дорого стоить. Бытовыми решениями мы не найдем качественного ответа (противодействия россиянам – 24 Канал). Если мы используем легкомоторные самолеты и дроны-перехватчики, надо выстроить качественное взаимодействие между подразделениями", – отметил он.

По словам Храпчинского, остается вопрос времени по реализации "Стены дронов". В начале полномасштабного вторжения Европа создала "Небесный щит", но примерно 10 раз российские цели нарушали воздушное пространство европейских стран.

Пока я не вижу единства Европы. Хотя и есть единичные технологические решения, которые было бы неплохо разворачивать,

– подчеркнул бывший офицер Воздушных Сил.

Он добавил, что перед угрозой прежде всего есть страны Балтии и Украина. Поэтому Европа должна формировать защиту именно в этих регионах.

Интересно! "Стена дронов" должна включать передовые системы обнаружения, отслеживания и перехвата, сухопутные оборонительные средства, морскую безопасность Балтийского и Черного морей. а также космический мониторинг. Основные две ее функции – обнаружения и вмешательства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Что известно о реализации "Стены дронов": детали