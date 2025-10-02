Об этом Зеленский заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, сообщает 24 Канал.
Читайте также Игнорировать нельзя: в Генштабе ВСУ оценили, вторгнется ли Россия в Европу
Как страны противодействуют российским дронам?
Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные с большим опытом в противодействии ударным дронам уже начали операцию в Дании.
Во время саммита глава государства объяснил, что это лишь первый шаг к созданию "стены дронов". В то же время, по его словам, реализация этого проекта требует совместных решений с партнерами.
Давайте вместе работать над решениями, которые позволят воплотить этот проект в реальность,
– призвал Зеленский.
По словам президента, сейчас Европе нужно быстро реагировать на российские угрозы. Поэтому Зеленский призвал партнеров присоединяться к инициативе PURL – она не только укрепляет обороноспособность Украины, но и усиливает партнерство между Европой и США.
Важно! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, запущена 14 июля 2025 года. Она дает Украине возможность определять приоритетные потребности в критически важном вооружении и военной технике, после чего союзники финансируют приобретение соответствующего американского оружия.
Как Россия угрожает Европе?
Ночью 25 сентября дроны были замечены вблизи аэропорта Ольборг в Дании. Той ночью также беспилотники зафиксировали возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
За несколько дней до этого такие же "неизвестные дроны" парализовали работу аэропорта в столице Дании – Копенгагене. Тогда премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала это "серьезной атакой на критическую инфраструктуру" и публично предположила причастность России.
Ранее Зеленский уже заявлял, что Украина предложила Польше и другим европейским партнерам создать совместный воздушный щит для противодействия российским дронам и ракетам.