Об этом Зеленский заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, сообщает 24 Канал.

Читайте также Игнорировать нельзя: в Генштабе ВСУ оценили, вторгнется ли Россия в Европу

Как страны противодействуют российским дронам?

Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные с большим опытом в противодействии ударным дронам уже начали операцию в Дании.

Во время саммита глава государства объяснил, что это лишь первый шаг к созданию "стены дронов". В то же время, по его словам, реализация этого проекта требует совместных решений с партнерами.

Давайте вместе работать над решениями, которые позволят воплотить этот проект в реальность,

– призвал Зеленский.

По словам президента, сейчас Европе нужно быстро реагировать на российские угрозы. Поэтому Зеленский призвал партнеров присоединяться к инициативе PURL – она не только укрепляет обороноспособность Украины, но и усиливает партнерство между Европой и США.

Важно! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, запущена 14 июля 2025 года. Она дает Украине возможность определять приоритетные потребности в критически важном вооружении и военной технике, после чего союзники финансируют приобретение соответствующего американского оружия.

Как Россия угрожает Европе?