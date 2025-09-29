Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности, передает 24 Канал.
В чем заключается инициатива Украины?
Владимир Зеленский 29 сентября предложил Польше и союзникам создать общий, надежный щит против российских воздушных угроз. Также он выразил намерение делиться опытом Украины с партнерами.
Украина может противодействовать всем типам российских дронов и ракет, и если мы будем действовать в регионе вместе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого,
– сказал лидер Украины.
Зеленский подчеркнул, что блокирование возможности России бить с воздуха значительно ограничит ее способность вести войну.
Он также обратил внимание на использование Россией танкеров в Балтийском море для запуска дронов, что стало причиной "серьезных проблем в Северной Европе". Именно поэтому, по словам украинского лидера, Европа имеет право закрыть проливы и морские пути для защиты.
Кроме того, Зеленский ожидает принятия 19-го пакета санкций Евросоюза в ближайшее время и призывает Европу и США ускорить использование российских активов для обороны и восстановления Украины.
Заявления Зеленского относительно дронов на территории НАТО
Президент Зеленский прокомментировал последние случаи нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии российскими самолетами и дронами, отметив, что Россия "испытывает, как далеко может зайти".
Также лидер Украины объяснил, что Путин проверяет, насколько Европа способна защищаться от российских дронов.
По словам Зеленского, системы ЗРК Patriot не рассчитаны на массированные удары беспилотников. Он добавил, что Европе нужны мобильные огневые группы и квалифицированные операторы дронов, поэтому Украина готова делиться опытом.