Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности, передает 24 Канал.

В чем заключается инициатива Украины?

Владимир Зеленский 29 сентября предложил Польше и союзникам создать общий, надежный щит против российских воздушных угроз. Также он выразил намерение делиться опытом Украины с партнерами.

Украина может противодействовать всем типам российских дронов и ракет, и если мы будем действовать в регионе вместе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей для этого,

– сказал лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что блокирование возможности России бить с воздуха значительно ограничит ее способность вести войну.

Он также обратил внимание на использование Россией танкеров в Балтийском море для запуска дронов, что стало причиной "серьезных проблем в Северной Европе". Именно поэтому, по словам украинского лидера, Европа имеет право закрыть проливы и морские пути для защиты.

Кроме того, Зеленский ожидает принятия 19-го пакета санкций Евросоюза в ближайшее время и призывает Европу и США ускорить использование российских активов для обороны и восстановления Украины.

Заявления Зеленского относительно дронов на территории НАТО