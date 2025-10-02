Про це Зеленський заявив під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені, повідомляє 24 Канал.
Як країни протидіють російським дронам?
Володимир Зеленський розповів, що українські військові з великим досвідом у протидії ударним дронам вже розпочали операцію в Данії.
Під час саміту глава держави пояснив, що це лише перший крок до створення "стіни дронів". Водночас, за його словами, реалізація цього проєкту потребує спільних рішень із партнерами.
Давайте разом працювати над рішеннями, які дозволять втілити цей проєкт у реальність,
– закликав Зеленський.
За словами президента, зараз Європі потрібно швидко реагувати на російські загрози. Через це Зеленський закликав партнерів приєднуватися до ініціативи PURL – вона не лише зміцнює обороноздатність України, а й посилює партнерство між Європою та США.
Важливо! PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це ініціатива США та НАТО, запущена 14 липня 2025 року. Вона дає Україні можливість визначати пріоритетні потреби в критично важливому озброєнні та військовій техніці, після чого союзники фінансують придбання відповідної американської зброї.
Як Росія погрожує Європі?
Уночі 25 вересня дрони помітили поблизу аеропорту Ольборг в Данії. Тієї ночі також безпілотники зафіксували біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі.
За кілька днів до цього такі ж "невідомі дрони" паралізували роботу аеропорту в столиці Данії – Копенгагені. Тоді прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен назвала це "серйозною атакою на критичну інфраструктуру" і публічно припустила причетність Росії.
Раніше Зеленський вже заявляв, що Україна запропонувала Польщі та іншим європейським партнерам створити спільний повітряний щит для протидії російським дронам і ракетам.