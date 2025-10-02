Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова для Укринформа.
Какова цель российских провокаций?
Андрей Гнатов отметил, что ничего не происходит "просто так", и угрозы территориальной целостности и национальной безопасности нужно рассматривать очень серьезно.
Сейчас Россия применяет различные способы и методы, в частности гибридные, для достижения своих стратегических целей. По словам начальника Генштаба ВСУ, противник осуществляет попытки давить на партнеров Украины, чтобы продемонстрировать бесперспективность дальнейшей поддержки.
Речь идет, в частности, о проведении совместных стратегических учений "Запад-2025", которые были направлены прежде всего на демонстрацию силы странам-членам НАТО.
Дальнейшие действия по нарушению воздушного пространства европейских стран БпЛА и российскими истребителями были прогнозируемой игрой на повышение ставок для проверки реакции НАТО, как военно-политического блока в целом, так и отдельных его членов, которые в основном определяют политику Альянса,
– пояснил Гнатов.
По его словам, военный аспект этих провокаций – проверка готовности системы ПВО на восточном фланге НАТО.
От России можно ожидать любых провокаций, и нужно быть готовым к совместному решительному ответу на действия агрессора,
– подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.
Он также сообщил, что президент Украины заявил о готовности к совместной защите воздушного пространства и обмену опытом с партнерами по противодействию дронам. Украина, по его словам, предлагает помощь в виде технологий, обучения экипажей и предоставления разведывательных данных.
Российские дроны нарушают европейское воздушное пространство
Ночью 25 сентября дроны заметили вблизи аэропорта Ольборг в Дании. Той ночью также беспилотники зафиксировали возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
За несколько дней до этого такие же "неизвестные дроны" парализовали работу аэропорта в столице Дании – Копенгагене. Тогда премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала это "серьезной атакой на критическую инфраструктуру" и публично предположила причастность России.
В ответ на вторжение дронов НАТО заявило, что расширяет свою миссию в Балтийском море. Туда направили фрегат противовоздушной обороны и другие средства.