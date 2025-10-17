Почему ЕС пострадает от войны за редкоземель?

Последние ограничения Китая на экспорт редкоземельных элементов является частью более широкой технологической войны с США. Обе стороны считают, что победитель в ключевых отраслях, таких как робототехника, дроны, ИИ, будет иметь преимущество в экономической конкуренции в следующие 30 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Однако, по мнению экспертов из промышленности и академической сферы, больше всего теряют не Китай и не США, а Европа.

Двойная зависимость от американских цифровых сервисов и китайской промышленности по переработке критических минералов делает ее чрезвычайно уязвимой,

– отмечает издание.

США со времен Трампа отказывается от солнечной и ветровой энергетики, но эти технологии остаются ключевыми для ЕС. Однако сейчас именно Китай доминирует в этих секторах, в том числе в производстве литий-ионных батарей.

И пока США постепенно восстанавливают собственную индустрию редкоземельных элементов, европейские страны не имеют таких возможностей.

Брюссель разработал стратегию критических ресурсов, но попытки использовать собственные минералы столкнулись с мощным сопротивлением экологических организаций.

Издание добавляет, что Евросоюз инвестирует в ключевые высокотехнологичные отрасли. Но эти инвестиции мизерные по сравнению с триллионами, которые Китай и США вливают в сектор.

Если Брюссель не мобилизует государства-члены в ближайшее время, ЕС рискует стать постоянным просителем перед Китаем, США или обоими одновременно,

– говорится в материале.

Важно! По информации FT, Украина тоже может пострадать от войны США и Китая за редкоземельные металлы. Ведь успехи Украины в использовании дронов против России, мол, почти полностью зависят от электроники и магнитов из Китая. Поэтому сейчас Украину волнует стабильность поставок китайских технологий.

Как растет напряжение между США и Китаем?

США и Китай уже несколько недель активно спорят из-за редкоземельных металлов, сыплют обвинениями в адрес друг друга, пишет Reuters.

Пекин уверяет, что ситуация обострилась после решением США расширить список субъектов, обходящих экспортные ограничения на высокотехнологичное оборудование. Вашингтон добавил в перечень китайские компании.

Однако в Вашингтоне убеждают, что напряжение возросло после введения Китаем контроля над экспортом критических минералов.

В США предупреждают, что экспортные ограничения на редкоземельные материалы свидетельствует о желании Пекина захватить власть над глобальными цепочками поставок.

