Що планує Євросоюз щодо критично важливих мінералів?

Про це повідомив у понеділок представник Європейської комісії, пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Читайте також Навіть не наступного року: коли "Стіна дронів" запрацює у Європі

Коментар прозвучав після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на вихідних представила ініціативу RESourceEU. Це пропозиція щодо зміцнення стійкості європейських ланцюгів постачання стратегічно важливих металів шляхом розширення торговельних зв’язків із третіми країнами.

План також передбачає:

збільшення обсягів внутрішнього видобутку та переробки; спільне створення запасів.

Китай домінує на світовому ринку постачання критично важливих мінералів – сировини, з якої виготовляють усе: від електромобілів і комп’ютерів до вітряків, радарів і винищувачів,

– йдеться у тексті.

Речник Єврокомісії з питань торгівлі Олаф Гілл заявив: мета ініціативи RESourceEU полягає в тому, щоб до кінця року представити конкретний план дій. Крім того, ця ініціатива була покликана доповнити ухвалений у 2024 році Акт про критично важливі сировинні матеріали. Він також спрямований на зменшення стратегічної залежності ЄС від Китаю.

Ці заяви прозвучали після того, як Пекін на початку місяця оголосив про запровадження масштабних експортних обмежень на низку мінералів, відомих як рідкоземельні елементи,

– нагадали у матеріалі.

Ці обмеження посилюють попередні, які ухвалені ще у квітні, через які деякі підприємства ЄС уже були змушені зупинити виробництво. Зокрема Китай забезпечує близько 70% світового видобутку та 90% переробки таких матеріалів.

Цей крок, як зазначають в Euractiv, ще більше загострив напруження між Брюсселем і Пекіном, яке й без того посилюється через зростаюче торговельне сальдо Китаю та його поглиблені політичні й економічні зв’язки з Росією.

Гілл також повідомив у понеділок, що міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао не братиме участі у "високорівневій" зустрічі між китайськими та європейськими чиновниками в Брюсселі. І це попри попередні заяви єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича про його можливу присутність.

До Брюсселя в четвер прибудуть високопоставлені технічні представники з Китаю. Не потрібно називати імена. Просто повірте – вони високого рівня, вони технічні фахівці й вони працюють, щоб виконати завдання,

– сказав Олаф Гілл.

Зверніть увагу! Візит китайської делегації відбудеться того ж дня, коли запланована зустріч президента Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна в Південній Кореї.

Яке рішення оголосив Китай?

Річ у тім, що Пекін оголосив масштабні обмеження на експорт критично важливих рідкісноземельних мінералів. Про це повідомляє видання WP.

Як зазначається, Китай додав до списку п'ять елементів до тих семи, що вже так перебували під експортним контролем. Президент США Дональд Трамп у відповідь оголосив тарифи у розмірі 100% на імпорт товарів з Китаю.

Американський лідер також повідомив, що може запровадити експортний контроль на критичні технології, які призначаються для Китаю.

Що ще кажуть у Сполучених Штатах?