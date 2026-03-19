На Близькому Сході настав новий етап ескалації. Про це пише The Guardian.

Що може очікувати світ, якщо удари по газових родовищах продовжаться?

Атаки на об'єкти видобутку газу стали новим етапом ескалації війни на Близькому Сході. Як зазначає ЗМІ, це перший випадок, коли у конфлікті було безпосередньо уражено інфраструктуру видобутку викопного палива.

Окрім "Південного Парсу", іранський удар дронами призвів до зупинки роботи газового родовища в Абу-Дабі, яке забезпечує значну частину газопостачання країни. За даними ЗМІ, атака на "Південний Парс", яке Іран ділить із Катаром, зачепила ключове джерело енергії для іранської економіки. Ці удари є принципово важливими, оскільки свідчать про розширення цілей війни – від інфраструктури до безпосереднього виробництва енергії.

Раніше США та Ізраїль утримувалися від подібних дій, побоюючись відповіді Ірану по енергетичних об'єктах сусідніх країн. Експерти, до яких зверталося ЗМІ, попереджають, що пошкодження саме виробничих потужностей може мати довготривалий ефект. На відміну від транспортування, відновлення видобутку може тривати роками, особливо якщо будуть уражені об'єкти зрідженого природного газу.

Після атаки на "Південний Парс" світові ціни на нафту різко зросли через побоювання щодо перебоїв у постачанні енергоносіїв. Це також створює політичні ризики для Дональда Трампа напередодні виборів у США, зокрема через зростання цін на паливо.

Як пише ЗМІ, досвід попередніх конфліктів, зокрема війни в Іраку, показує, що навіть за значних фінансових ресурсів повернення до довоєнного рівня виробництва може зайняти роки. Крім економічного значення, енергетика відіграє ключову роль у політичному балансі регіону. Спільні проєкти, як-от "Південний Парс", тривалий час слугували фактором стримування та навіть дипломатичним мостом між країнами, зокрема між Іраном і Катаром.

Що заявляв Дональд Трамп про атаки на газові родовища?