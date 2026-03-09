Як нараховується базова соціальна допомога?

Розмір визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини, про що пише Пенсійний фонд.

Що ж таке середньомісячний сукупний дохід сім’ї? Мова йде про обчислений (у середньому) дохід усіх членів сім’ї за місяць. Він має бути одержаний особами протягом одного кварталу:

що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням базової соціальної допомоги; або трьох місяців, що передують місяцю звернення.

Наголошується, що розмір базової соціальної допомоги визначається індивідуально, а також залежить від базової величини. Наразі це 4 500 гривень.

У Мінсоцполітики зокрема пояснили, як розраховується допомога. Пояснення надали завдяки такій формулі:

100% базової величини – для першого члена родини (це той, хто подає заяву);

100% – для кожної неповнолітньої дитини, а також для членів сім'ї з інвалідністю I групи або інвалідністю II групи;

70% базової величини – для кожного наступного члена родини.

Наприклад, у сім’ї є троє людей: батько, мати та дитина 2 років, а працює тільки батько. Його зарплата за попередні 3 місяці становить 18 480 гривень. Водночас мати отримує допомогу при народженні дитини – 2 580 гривень (тобто 860 гривень х 3 місяці).

Розрахунок допомоги тоді такий: базова величина – це 12 150 гривень:

4 500 гривень – на матір, яка звертається по допомогу та подає заяву; ще 4 500 гривень — на дитину; 3 150 гривень – на батька.

Водночас середньомісячний дохід 7 020 гривень (це 18 480 гривень + 2 580 гривень поділити на 3 місяці). Далі з 12 150 гривень слід відняти 7 020 гривень.

Зверніть увагу! Таким чином виходить цифра 5 130 гривень. Це і є розмір базової соціальної допомоги для такої родини.

Які ще соцвиплати можна отримати?