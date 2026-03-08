Чи дозволять вийти на пенсію, якщо не вистачає стажу?

Якщо людина досягла пенсійного віку, але не має достатнього страхового стажу для призначення пенсії, законодавство передбачає кілька можливих варіантів вирішення цієї ситуації, пише Пенсійний фонд України.

Зокрема, громадянин може продовжити трудову діяльність, щоб набути необхідну кількість років стажу, або скористатися механізмом добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та сплатити внески за періоди, яких бракує для призначення пенсії.

Важливо! Для осіб, страховий стаж яких становить менш ніж 15 років, пенсія за віком не призначається. У такому випадку після досягнення 65 років вони можуть претендувати на державну соціальну допомогу, яка виплачується замість пенсії відповідно до чинного законодавства.

Які є нюанси по зарахуванню трудового стажу?

Важливим є і правильне визначення періодів, які зараховуються до страхового стажу. Як пояснюють у Пенсійний фонд України, страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися страхові внески не менші за мінімальний внесок.

Водночас порядок обліку стажу залежить від періоду його набуття. Усі періоди роботи до 1 січня 2004 року зараховуються на підставі документів, що підтверджують трудову діяльність:

насамперед трудової книжки або інших документів про роботу, навчання чи військову службу.

Натомість після 2004 року страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку в державному реєстрі застрахованих осіб і залежить від факту сплати єдиного соціального внеску.

Чи можна натомість вийти на пенсію раніше?

Разом із тим окремі категорії громадян мають право на дострокове призначення пенсії за віком, зокрема до досягнення 60 років. Це можливо за наявності визначеного законом страхового стажу та за умови належності до пільгових категорій.

До них належать:

робітники, які працювали у шкідливих або особливо важких умовах праці (за списками №1 і №2);

особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

люди з інвалідністю;

матері, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку;

а також матері осіб з інвалідністю з дитинства.

Крім того, право на дострокову пенсію можуть мати військовослужбовці та поліцейські зі статусом учасника бойових дій, водії міського пасажирського транспорту, окремі працівники сільського господарства та інші категорії, визначені статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Як перевірити набутий страховий стаж?