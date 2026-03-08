Позволят ли выйти на пенсию, если не хватает стажа?

Если человек достиг пенсионного возраста, но не имеет достаточного страхового стажа для назначения пенсии, законодательство предусматривает несколько возможных вариантов решения этой ситуации, пишет Пенсионный фонд Украины.

В частности, гражданин может продолжить трудовую деятельность, чтобы приобрести необходимое количество лет стажа, или воспользоваться механизмом добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и оплатить взносы за периоды, которых не хватает для назначения пенсии.

Важно! Для лиц, страховой стаж которых составляет менее 15 лет, пенсия по возрасту не назначается. В таком случае по достижении 65 лет они могут претендовать на государственную социальную помощь, которая выплачивается вместо пенсии в соответствии с действующим законодательством.

Какие есть нюансы по зачислению трудового стажа?

Важным является и правильное определение периодов, которые засчитываются в страховой стаж. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, страховой стаж это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались страховые взносы не меньше минимального взноса.

Вместе с тем порядок учета стажа зависит от периода его приобретения. Все периоды работы до 1 января 2004 года засчитываются на основании документов, подтверждающих трудовую деятельность:

прежде всего трудовой книжки или других документов о работе, учебе или военной службе.

Зато после 2004 года страховой стаж определяется по данным персонифицированного учета в государственном реестре застрахованных лиц и зависит от факта уплаты единого социального взноса.

Можно ли взамен выйти на пенсию раньше?

Вместе с тем отдельные категории граждан имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту, в частности до достижения 60 лет. Это возможно при наличии определенного законом страхового стажа и при условии принадлежности к льготным категориям.

К ним относятся:

рабочие, которые работали во вредных или особо тяжелых условиях труда (по спискам №1 и №2);

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

люди с инвалидностью;

матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей до восьмилетнего возраста;

а также матери лиц с инвалидностью с детства.

Кроме того, право на досрочную пенсию могут иметь военнослужащие и полицейские со статусом участника боевых действий, водители городского пассажирского транспорта, отдельные работники сельского хозяйства и другие категории, определены статьей 13 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Как проверить приобретенный страховой стаж?