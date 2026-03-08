Кому государство выплачивает к по пенсии дополнительные 20%?

Жители горных населенных пунктов в Украине могут рассчитывать на дополнительные надбавки к пенсиям и ряду социальных выплат. С 25 февраля 2026 года начали действовать обновленные правила, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №225, пишет Голос Украины.

Интересно Парадокс возрастных надбавок разгадано: почему после 75 лет доплата меньше, чем в 70

Документ определяет порядок начисления повышенных выплат гражданам, которые проживают, работают или учатся в населенных пунктах со статусом горных.

Такие доплаты являются частью государственной политики поддержки территорий со сложными природными условиями. Из-за горного рельефа, ограниченной транспортной доступности и сложных условий проживания государство компенсирует часть расходов жителей путем повышения социальных выплат на 20%.

Кто может получить доплату уже в этом месяце?

Согласно новым правилам, право на надбавку имеют граждане, которые фактически проживают, работают или учатся в горных населенных пунктах.

Важно! Теперь такая возможность распространяется и на внутренне перемещенных лиц, которые переехали в горные общины и проживают там на постоянной основе, напоминают Ивано-Франковской областной администрации.

Надбавка составляет 20% от размера соответствующей выплаты и начисляется к ряду государственных социальных программ. Оно может применяться к различным видам поддержки, в частности:

Пенсионные выплаты. Государственная помощь семьям с детьми, включая:

пособием по беременности и родам;

помощью при рождении ребенка;

выплатами на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощью одиноким матерям;

выплатами при усыновлении.

Справочно: Также повышение может применяться к помощи на детей с тяжелыми заболеваниями или сложными медицинскими состояниями, в частности при редких орфанных болезнях, онкологических заболеваниях, тяжелых поражениях нервной системы, детском церебральном параличе, тяжелых психических расстройствах или других состояниях, требующих длительного лечения или паллиативной помощи.

Кроме того, повышение предусмотрено для:

государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, людям с инвалидностью и выплат на уход за ними;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или место их проживания неизвестно;

социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также помощи малообеспеченным семьям;

выплат на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также финансовой поддержки приемных семей и детских домов семейного типа;

стипендий, финансируемых из государственного бюджета.

Как оформить горную надбавку?

Для назначения повышения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или орган, который выплачивает соответствующий вид помощи. Право на доплату возникает при условии, что лицо:

фактически проживает или работает в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд;

не находится постоянно за пределами Украины;

не платит единый социальный взнос в другом населенном пункте (за исключением случаев, когда человек фактически проживает в горной местности).

Когда доплату могут прекратить выплачивать?

Надбавку могут отменить, если исчезают основания для ее получения. В частности, это может произойти в следующих случаях:

если человек более шести месяцев не проживает и не работает в горном населенном пункте;

если он находится за границей более 60 дней подряд в течение последних трех месяцев без подтвержденных уважительных причин (лечение, обучение, командировки, сопровождение ребенка или реабилитация);

если пенсия или социальная помощь выплачивается по месту жительства, которое не имеет статуса горного;

если единый социальный взнос уплачивается в другом населенном пункте.

Таким образом, повышение социальных выплат для жителей горных территорий является инструментом государственной поддержки общин, где условия проживания традиционно сложнее. В то же время право на такую доплату напрямую зависит от фактического проживания или работы в соответствующем населенном пункте.

За что еще могут добавить денег к пенсии?