Яку суму допомоги виплачують на поховання застрахованої особи у 2026 році?

Про те, на скільки збільшили виплату, йдеться на ресурсі Дебет-Кредит.

Дивіться також Навіть якщо не проживаєте в квартирі: за які комунальні послуги доведеться заплатити

За постановою Пенсійного Фонду розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні нині становить 8,5 тисячі гривень.

Зауважте! Від 2017 року розмір виплати був незмінним і становив 4 100 гривень.

Допомога залежить від показника прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (з 2017 року він зріс у 1,89 раза, до 2 361 гривні). Якщо враховувати Держбюджет 2026 року, показник виріс у 2,08 раза й збільшився з 1 247 гривень до 2 595 гривень.

Власне, через підвищення прожиткового мінімуму є необхідність збільшити допомогу на поховання.

Якщо виплату з 2017 року (4 100 гривень) помножити на коефіцієнт зростання прожиткового мінімуму (2,08) – отримаємо 8 500 гривень оновленого розміру допомоги.

Яку суму виплачують на поховання пенсіонера?

Як повідомляє ПФУ, розмір допомоги на поховання визначається відповідно до законів.

Наприклад, якщо пенсіонер отримував пенсію згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", іншими словами – цивільну виплату, то допомога виплачується в розмірі двомісячної пенсії.

Якщо ж померлий отримував виплату за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", тобто військову пенсію – допомогу виплатять у розмірі трьох пенсій.

Зверніть увагу! Тримісячний розмір допомоги не може перевищувати 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2026 року показник становить 3 328 гривень). Іншими словами – для тих, хто отримував військову пенсію, розмір допомоги на поховання не може перевищити 16 640 гривень (5 × 3 328 гривень).

Щоб отримати допомогу на поховання, потрібно подати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

витяг або довідку про смерть пенсіонера;

свідоцтво про смерть;

реквізити банківського рахунку.

Про що ще варто знати від Пенсійного Фонду?

У березні розмір субсидії залишиться незмінним, адже допомогу розраховують один раз на весь опалювальний сезон.

Зокрема для нарахування пільг враховують рівень пенсії. Для опалювального сезону 205 – 2026 років брали до уваги розмір виплат за серпень 2025 року.

Водночас у фонді попередили, що для пенсіонерів, які працюють, березнева індексація відбудеться пізніше. Її не скасовують повністю, однак проведуть пізніше. Так, працюючі пенсіонери можуть очікувати на перерахунок щомісячних виплат трохи згодом.