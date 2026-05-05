Як розраховується пенсія?

Пенсія розраховується за визначеною формулою, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі це: П = Зп х Кс. П – це саме розмір пенсії, а от інші значення розшифровуються так:

  • Зп – це заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії;
  • Кс – це коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Яка мінімальна кількість стажу необхідна для виходу на пенсію зараз?

Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку. Наразі вимоги такі:

  • якщо громадянин хоче піти на пенсію в 60 років, йому потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;
  • в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
  • в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Яка зарплата забезпечить пенсію 24 тисячі гривень?

Розрахунки проведемо з урахуванням ого, що громадянин йде на пенсію якомога раніше. Тобто:

  • в 60 років;
  • при наявності 33 років стажу;
  • а пенсія має скласти – 24 тисячі гривень.

Важливо! Виходячи з цих даних, коефіцієнт страхового стажу – 0,33.

З урахуванням формули, наведеної вище, Зп це П / Кс. Тобто, 24 тисячі розділити на 0,33. Отримуємо, що необхідний розмір доходу – 72,7 тисячі гривень.

Як можуть збільшитись виплати пенсіонерів?

  • Виплати пенсіонерів можуть зростати, завдяки різного роду доплатам. Наприклад, за віком. Наразі ця доплата варіюється в межах 300 – 570 гривень (точна сума залежить від віку). Аби отримати таку надбавку, пенсіонер має відповідати визначеним вимогам. Зокрема, бути старше 70 років.

  • Також пенсія може зростати, завдяки перерахунку та індексації. Наприклад, у квітні підвищення пенсійних виплат відчули деякі працюючі пенсіонери. Їм перерахували пенсію. Але за умови, що вони для цього набули достатньо стажу.