Як розраховується пенсія?

Пенсія розраховується за визначеною формулою, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі це: П = Зп х Кс. П – це саме розмір пенсії, а от інші значення розшифровуються так:

Зп – це заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії;

Кс – це коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Яка мінімальна кількість стажу необхідна для виходу на пенсію зараз?

Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку. Наразі вимоги такі:

якщо громадянин хоче піти на пенсію в 60 років, йому потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Яка зарплата забезпечить пенсію 24 тисячі гривень?

Розрахунки проведемо з урахуванням ого, що громадянин йде на пенсію якомога раніше. Тобто:

в 60 років;

при наявності 33 років стажу;

а пенсія має скласти – 24 тисячі гривень.

Важливо! Виходячи з цих даних, коефіцієнт страхового стажу – 0,33.

З урахуванням формули, наведеної вище, Зп це П / Кс. Тобто, 24 тисячі розділити на 0,33. Отримуємо, що необхідний розмір доходу – 72,7 тисячі гривень.

Як можуть збільшитись виплати пенсіонерів?