За яких умов можна отримати надбавку до пенсії?

Про те, хто з українських пенсіонерів має право на додаткові виплати, йдеться на сторінці ПФУ.

Відповідно до українського законодавства, пенсіонери можуть отримувати щомісячні надбавки до пенсії завдяки значній кількості трудового стажу. Тобто надбавка нараховується за додатковий, або іншими словами "зайвий" стаж.

Зверніть увагу! В Україні встановлені певні норми віку та страхового стажу, після набуття яких людина може оформлювати пенсію. Водночас бувають ситуації, коли роки стажу в рази перевищують достатню норму. Саме такий стаж вважається "зайвим".

Відомо, що для виходу на пенсію у 2026 році потрібно мати 33 роки стажу (у 60 власних років). Також є інші варіанти: 15 років і 23 роки стажу для оформлення виплат у 65 років та 63 роки відповідно.

Коли українець має більше років стажу, відповідний період зараховують до пенсії, але інакше. Через надбавку.

Важливо також врахувати час призначення пенсії. Якщо оформлення виплат було до жовтня 2011 року, "понаднормовою" буде робота:

20+ років стажу для жінок;

25+ років стажу чоловіків.

Як розрахувати надбавку за додатковий стаж?

Кожний "зайвий" рік стажу оплачують в 1% від прожиткового мінімуму.

Зауважте! Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб змінюється. Тож потрібно слідкувати за останніми показниками, аби правильно вирахувати розмір доплати. Наприклад, у 2026 році показник становить 2 595 гривень. А ще 2 роки тому, у 2024, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становив 2 361 гривню.

На конкретному прикладі: якщо у 2026 році пенсіонер має додатковий стаж, то кожний рік буде коштувати 25,95 гривні (1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних). І якщо такого стажу, наприклад, 30 років, То щомісяця українець отримуватиме до 800 гривень доплати.

Що відомо про пенсії в Україні та період роботи?

В інтерв'ю для Центру економічної стратегії директорка Інституту демографії та досліджень якості життя та економістка Елла Лібанова зазначила, що в Україні може зрости період праці літніх людей.

На думку експертки, треба вже готуватися до того, що українці працюватимуть довше.

Абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше. Я не знаю, до 70, може до 90 – побачимо. Але я ще раз кажу, це не буде йти примусово. Тим більше що, чесно кажучи, можна це зробити, не підвищуючи пенсійний вік прямо. Можна підвищувати необхідний страховий стаж. І все. І воно буде те саме,

– пояснила Лібанова.

Вона додала, що це пов'язано це зі змінами в економічній структурі, вимогах до робочої сили. Адже нині більшого значення набувають кваліфікація та здатність виконувати нефізичні роботи. Тож, пенсіонери зможуть знайти себе у цій сфері.

Певний вплив має також війна, демографічна криза, виїзд молоді за кордон.

Що ще відомо роботу на пенсії?

Юристка з питань пенсійного забезпечення Альона Чмона пояснює, що в Україні поєднання роботи та пенсії – доволі поширений варіант. Він не обмежується законодавством. Тож, українці користуються можливістю.

Водночас варто знати про обмеження. Наприклад, у ситуації, коли людина вийшла на пенсію, а потім повернулась на роботу на посаду держслужбовця, – систему виплат можуть змінити. За таких умов надходження можуть навіть призупиняти.

Юристка наголошує, що закон не забороняє роботу під час пенсії, але інколи тимчасово обмежує виплати. Особливо якщо це стосується ситуацій з однаковими підставами для отримання кількох видів забезпечення.