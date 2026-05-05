Які пільги передбачені для людей з I групою інвалідності в Україні?

Зокрема серед них транспортні, комунальні та інші різні пільги, про що йдеться на сайті EnableMe.

Пільги щодо житла. Українці з I групою інвалідності можуть розраховувати на першочергове та позачергове поліпшення житлових умов, а також на отримання житлової нерухомості або земельної ділянки.

Транспортні пільги. Також українці з інвалідністю I групи, а також особи, які їх супроводжують (але не більше однієї особи), мають право на знижку у розмірі 50% вартості проїзду на внутрішніх маршрутах залізничного транспорту. Проте не завжди, а лише у період з 1 жовтня по 15 травня.

Особи з інвалідністю I групи внаслідок війни мають право на безкоштовний проїзд раз на рік (туди та назад) залізничним транспортом. Водночас особи, які їх супроводжують (не більше одного) мають право на знижку у розмірі 50% від вартості проїзду один раз на рік (теж туди та назад).

Комунальні пільги. Якщо інвалідність настала внаслідок участі в бойових діях, то для I групи передбачені 100% знижки на оплату за користування житлом, комунальними послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, а ще за паливо – для будинків без центрального опалення.

Цікаво! Згідно з інформацією, на такі пільги мають право також жертви нацистських переслідувань, якщо мають таку ж групу інвалідності.

Пільги за комунальні послуги надаються особам з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від неї, а також членам їх сімей у розмірі 50% знижки на:

оплату за користування житлом (квартплати, плати за утримання будинків);

комунальними послугами (газ, водопостачання, водовідведення тощо);

вартості палива (якщо в будинку немає центрального опалення);

встановленої плати за проживання в гуртожитку.

Пільги на придбання ліків. Українці з I групою інвалідності мають пільги на придбання засобів лікування:

50% знижки при купівлі ліків, які продаються за рецептом лікаря при проходженні амбулаторного лікування; на забезпечення засобами реабілітації, протезами та іншими медичними виробами.

Для отримання пільг слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Про це нагадали у Міністерстві юстиції.

Для цього необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідка або посвідчення МСЕК про призначення групи інвалідності;

відповідна заява.

Водночас право на призначення пенсії по інвалідності визначається з урахуванням встановленої групи, причини інвалідності та наявного страхового стажу. Про це зазначили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Пенсія призначається на весь строк встановлення інвалідності, а розмір для І групи становить 100% пенсії за віком.

Що ще варто знати особам з інвалідністю?

Нагадаємо, що українці можуть не отримати пенсію по інвалідності. Зазвичай для цього є дві причини. Наприклад, якщо людина не подала всі потрібні документи. Друга підстава для відмови – особа не має підстав для призначення цієї пенсії.

Водночас уряд надає допомогу родинам, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Вони отримають 6 500 гривень підтримки. Гроші нарахують протягом кількох місяців. Кошти нарахують українцям, які проживають у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях.

