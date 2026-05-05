Какие льготы предусмотрены для людей с I группой инвалидности в Украине?

В частности среди них транспортные, коммунальные и другие различные льготы, о чем говорится на сайте EnableMe.

Льготы по жилью. Украинцы с I группой инвалидности могут рассчитывать на первоочередное и внеочередное улучшение жилищных условий, а также на получение жилой недвижимости или земельного участка.

Транспортные льготы. Также украинцы с инвалидностью I группы, а также лица, которые их сопровождают (но не более одного человека), имеют право на скидку в размере 50% стоимости проезда на внутренних маршрутах железнодорожного транспорта. Однако не всегда, а только в период с 1 октября по 15 мая.

Лица с инвалидностью I группы вследствие войны имеют право на бесплатный проезд раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом. В то же время лица, которые их сопровождают (не более одного) имеют право на скидку в размере 50% от стоимости проезда один раз в год (тоже туда и обратно).

Коммунальные льготы. Если инвалидность наступила в результате участия в боевых действиях, то для I группы предусмотрены 100% скидки на оплату за пользование жильем, коммунальными услугами и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления, а еще за топливо – для домов без центрального отопления.

Интересно! Согласно информации, на такие льготы имеют право также жертвы нацистских преследований, если имеют такую же группу инвалидности.

Льготы за коммунальные услуги предоставляются лицам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавших от нее, а также членам их семей в размере 50% скидки на:

оплату за пользование жильем (квартплаты, платы за содержание домов);

коммунальными услугами (газ, водоснабжения, водоотведения и т.д.);

стоимости топлива (если в доме нет центрального отопления);

установленной платы за проживание в общежитии.

Льготы на приобретение лекарств. Украинцы с I группой инвалидности имеют льготы на приобретение средств лечения:

50% скидки при покупке лекарств, которые продаются по рецепту врача при прохождении амбулаторного лечения; на обеспечение средствами реабилитации, протезами и другими медицинскими изделиями.

Для получения льгот следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Об этом напомнили в Министерстве юстиции.

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справка или удостоверение МСЭК о назначении группы инвалидности;

соответствующее заявление.

В то же время право на назначение пенсии по инвалидности определяется с учетом установленной группы, причины инвалидности и имеющегося страхового стажа. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! Пенсия назначается на весь срок установления инвалидности, а размер для I группы составляет 100% пенсии по возрасту.

Напомним, что украинцы могут не получить пенсию по инвалидности. Обычно для этого есть две причины. Например, если человек не подал все необходимые документы. Второе основание для отказа – лицо не имеет оснований для назначения этой пенсии.

В то же время правительство оказывает помощь семьям, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А. Они получат 6 500 гривен поддержки. Деньги начислят в течение нескольких месяцев. Средства начислят украинцам, проживающих в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областях.

Руководитель практики военного права АО Investment Lawyer Group Сергей Бондаренко рассказал для 24 Канала, что некоторые военные могут уволиться со службы. Это возможно, если нужно ухаживать за родителями с инвалидностью I и II группы. В частности комиссия проводит специальную проверку в таких случаях. А во время такой проверки проверяется место регистрации лица, которая нуждается в уходе, а также самого военнослужащего.