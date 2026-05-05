Как рассчитывается пенсия?

Пенсия рассчитывается по определенной формуле, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас это: П = Зп х Кс. П – это именно размер пенсии, а вот другие значения расшифровываются так:

Зп – это заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии;

Кс – это коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Какое минимальное количество стажа необходимо для выхода на пенсию сейчас?

Минимум стажа, который нужно приобрести, зависит от возраста. Сейчас требования следующие:

если гражданин хочет уйти на пенсию в 60 лет, ему нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая зарплата обеспечит пенсию 24 тысячи гривен?

Расчеты проведем с учетом ого, что гражданин уходит на пенсию как можно раньше. То есть:

в 60 лет;

при наличии 33 лет стажа;

а пенсия должна составить – 24 тысячи гривен.

Важно! Исходя из этих данных, коэффициент страхового стажа – 0,33.

С учетом формулы, приведенной выше, Зп это П/Кс. То есть, 24 тысячи разделить на 0,33. Получаем, что необходимый размер дохода – 72,7 тысячи гривен.

