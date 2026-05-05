Как рассчитывается пенсия?
Пенсия рассчитывается по определенной формуле, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас это: П = Зп х Кс. П – это именно размер пенсии, а вот другие значения расшифровываются так:
- Зп – это заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии;
- Кс – это коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Какое минимальное количество стажа необходимо для выхода на пенсию сейчас?
Минимум стажа, который нужно приобрести, зависит от возраста. Сейчас требования следующие:
- если гражданин хочет уйти на пенсию в 60 лет, ему нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какая зарплата обеспечит пенсию 24 тысячи гривен?
Расчеты проведем с учетом ого, что гражданин уходит на пенсию как можно раньше. То есть:
- в 60 лет;
- при наличии 33 лет стажа;
- а пенсия должна составить – 24 тысячи гривен.
Важно! Исходя из этих данных, коэффициент страхового стажа – 0,33.
С учетом формулы, приведенной выше, Зп это П/Кс. То есть, 24 тысячи разделить на 0,33. Получаем, что необходимый размер дохода – 72,7 тысячи гривен.
Как могут увеличиться выплаты пенсионеров?
Выплаты пенсионеров могут расти, благодаря разного рода доплатам. Например, по возрасту. Сейчас эта доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен (точная сумма зависит от возраста). Чтобы получить такую надбавку, пенсионер должен соответствовать определенным требованиям. В частности, быть старше 70 лет.
Также пенсия может расти, благодаря перерасчету и индексации. Например, в апреле повышение пенсионных выплат почувствовали некоторые работающие пенсионеры. Им пересчитали пенсию. Но при условии, что они для этого приобрели достаточно стажа.