Как изменились выплаты на пенсию в апреле?

Через АО "Укрпочта" выплаты 9,4 миллиарда гривен, а через уполномоченные банки – 65,6 миллиарда гривен, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

В то же время на жилищные субсидии и льготы потратили 4,8 миллиарда гривен.

На страховые выплаты – 3,8 миллиарда гривен, в частности на оплату больничных – 2,4 миллиарда гривен.

А на социальные пособия и другие выплаты – 28,5 миллиарда гривен.

В апреле предоставлено 1584,9 тысячи услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины,

– добавили в заметке ПФУ.

В то же время по состоянию на 31 марта на пенсионные выплаты потратили 74,6 миллиарда гривен. Об этом сообщили на странице Facebook фонда еще 1 апреля.

В частности через АО "Укрпочта" было профинансировано 9,4 миллиарда гривен, через уполномоченные банки – 65,2 миллиарда гривен.

На жилищные субсидии и льготы потратили 4,6 миллиарда гривен. То есть на 200 миллионов меньше, чем в апреле.

На страховые выплаты – 3,8 миллиарда гривен (то есть без изменений), в частности на оплату больничных – 2,6 миллиарда гривен. То есть в течение апреля сумма вновь выросла.

На государственные пособия и другие выплаты потратили 11,7 миллиарда гривен. Это на целых 16,8 миллиарда меньше, чем за апрель.

Интересно! В марте было предоставлено 1726,5 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

Что еще следует знать о деньгах в апреле?

В Украине существенно вырос показатель средней зарплаты. Он впервые достиг показателя в более 30 тысяч гривен. Согласно информации, в марте 2026 года он установил 30 356 гривен. Это на 7,2% выше, чем в марте. А в феврале 2026 года средняя зарплата была 28 321 гривну.

Как отмечал эксперт Сергей Коробкин узнать размер будущей пенсии весьма просто. Формула исчисления пенсии – это стаж, который умножен на зарплату.

Когда человек имеет 30 лет стажа, то пенсия будет около 30% от его зарплаты. То есть по проценту за каждый год.

Но есть важный нюанс. Нужно знать индивидуальный коэффициент зарплаты человека и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.