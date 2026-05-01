Какой будет пенсия, если 15 лет стажа?

Чем длиннее стаж и чем больше зарплата, тем больше шансов получить большую пенсию, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.

Пенсия по возрасту определяется в соответствии со статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Формула в частности является такой: П = Зп х Кс.

П – это размер пенсии в гривнах;

Зп – заработная плата (доход лица) в гривнах, определяется в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определен в соответствии со статьей 25 Закона.

Что такое средняя зарплатаэто среднее значение официальных заработков по стране за последние три года.

В то же время индивидуальный коэффициент зарплаты определяется как соотношение зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по стране за тот же период. Он рассчитывается за все месяцы работы – с 1 июля 2000 года до назначения пенсии.

Коэффициент страхового стажа – это количество месяцев официальной работы, которое делят на 1 200. То есть год стажа предоставляет примерно 1% от зарплаты.

Напомним! С 1 января 2026 года для начисления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. В него засчитываются только те периоды, за которые были уплачены страховые взносы не менее минимального размера. Об этом писали в ПФУ.

ФАКТЫ рассмотрели пример, где стаж работы составляет 15 лет, а коэффициент зарплаты – 1,1.

Таким образом, 17 482,87 умножается на 1,1. Это равно 19 231,16 гривны.

В то же время 19 231,16 умножается на 0,15. И это уже 2 884,67 гривны.

Откуда взялись цифры? Средняя по стране зарплата в последние три года оценивалась в 17 482,87 гривны. Далее ее умножили на коэффициент, который указан выше.

Затем этот показатель умножают на коэффициент стажа 0,15. А значит, что ориентировочный размер пенсии составит 2 884,67 гривны в месяц.

При этом государство устанавливает гарантированный минимальный размер пенсии, ниже которого выплата быть не может,

– напомнили в тексте.

Важно! Однако следует отметить, что расчет лишь приблизительный. А индивидуальный коэффициент зарплаты может меняться в зависимости от соотношения зарплаты со средней по стране за каждый месяц работы.

Что еще следует знать о стаже и пенсии?

Эксперт Сергей Коробкин объяснил, что не всегда целесообразно покупать стаж, если его не хватает. Он считает, что человек должны оценить все плюсы и минусы этого решения.

Если до пенсии осталось немного времени, то можно докупить стаж. Но он будет стоить вдвое дороже. В то же время покупка может быть целесообразно для тех, у кого немного не хватает страхового стажа.

Также Верховная Рада приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Сергей Коробкин рассказал и об этом важном нюансе.

Например, Пенсионный фонд должен информировать людей, если нет данных в реестрах застрахованных лиц о стаже, которого не хватает. Однако пока не прописан механизм, когда и как именно они должны информировать. людей. И это должно измениться.