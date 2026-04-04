Як отримувати щомісяця по 500 гривень?

Понад 500 гривень щомісяця до пенсії можуть отримувати окремі українці, однак ця доплата залежить від одного ключового фактору – тривалості страхового стажу понад встановлену норму. Саме за "зайві" роки роботи держава передбачає додаткові нарахування.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, право на таку надбавку виникає у пенсіонерів, чий страховий стаж перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2026 році ці пороги становлять: 33 роки – для виходу у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років.

Довідково: Водночас важливу роль відіграє дата призначення пенсії. Якщо її оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Якщо після, то понад 35 і 30 років відповідно. Саме з цих показників починається розрахунок доплати.

Скільки нараховується за кожен рік понаднормового стажу?

Механізм нарахування є уніфікованим, тому за кожен рік понад норму додається 1% до основного розміру пенсії. Однак діє обмеження: ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, уточнили у Фонді.

Зауважте! Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, відповідно максимальна доплата за один додатковий рік – 25,95 гривень. Таким чином, за 20 років понаднормового стажу щомісячна надбавка перевищує 500 гривень.

Окремо слід врахувати нюанс для працюючих пенсіонерія, бо для них підвищення з урахуванням актуального прожиткового мінімуму фактично застосовується після звільнення. Тому кінцевий розмір доплати може змінитися вже після завершення роботи.

