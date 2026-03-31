Як розраховується розмір пенсії?

Всі ці показники важливі для розрахунку пенсійної виплати, про що повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 42 роки

Формула наразі є такою: П = Зп х Кс. Вона актуальна й станом на 2026 рік.

означає розмір пенсії у національній валюті, тобто гривнях. Зп – це заробітна плата (дохід людини) застрахованої особи, з якої пенсія й обчислюється пенсія (теж у гривнях).

– це заробітна плата (дохід людини) застрахованої особи, з якої пенсія й обчислюється пенсія (теж у гривнях). Останній показник формули – це Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Нагадаємо! Цьогоріч змінилися умови виходу на пенсію. Аби вийти на відпочинок у 60 років, слід мати не менше 33 років страхового стажу. Водночас у 63 роки — не менше 23 років, а у 65 років щонайменше 15 років.

Хто може отримати пенсію у розмірі 15 тисяч гривень?

Отже, завдяки розрахунку можна дізнатися, яка людина може отримати пенсію у розмірі 15 тисяч гривень. Наприклад, особа має стаж у розмірі 25 років, а її зарплата становила 60 тисяч гривень.

Таким чином, 60 000 × 0,25. А 25% від 60 тисяч гривень – це якраз 15 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Щоб не втратити стаж до 2004 року, українці повинні оцифрувати паперові трудові книжки. Дані з книжок мають бути внесені до Реєстру застрахованих осіб до 10 червня 2026 року. Це людина може зробити самостійно, або ж попросити про оцифрування роботодавця. Про це повідомляє Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Що ще слід знати про стаж в Україні?