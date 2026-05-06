Какие денежные надбавки получают пенсионеры?

Однако следует выполнить также определенное условие, о чем указано на сайте Пенсионного фонда.

Доплата предусмотрена украинцам, чей размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны. В частности сумма надбавки зависит от возраста:

300 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет;

456 гривен – для пожилых людей от 75 до 80 лет;

570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет и более.

Следует также добавить, что доплата начисляется автоматически. Поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно.

В частности начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста. Например, если День рождения у пенсионера 20 числа, то ПФУ осуществить доплату за пенсию за 10 дней.

Заместитель начальника отдела обслуживания граждан № 2 (сервисного центра) в Кировоградской области Ольга Синдяшкина объяснила, что надбавки не суммируются.

Что это значит? Человеку, который достиг следующего возрастного уровня (например, 75-летия) надбавка к пенсии составит 156 гривны. Почему так происходит? Дело в том, что у такого пенсионера уже есть надбавка к пенсии в размере 300 гривен, которая была назначена в 70 лет.

Обратите внимание! То есть идет доначисление до следующего размера.

С 1 марта 2026 размеры ежемесячных компенсационных выплат останутся на уровне ранее установленных. Об этом отмечали в ПФУ. То есть они не выросли в результате индексаций.

Что еще известно о доплатах для пенсионеров?

Пенсионеры, имеющие сверхурочный стаж, могут получить доплаты к пенсии. За каждый год "сверх нормы" добавляется 1% к основному размеру пенсионной выплаты.

Но сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 2 595 гривен.

Также денежная поддержка предусмотрена пожилым людям в возрасте от 80 лет и старше. Эти лица должны нуждаться в постоянном уходе в связи с состоянием здоровья. Также такие украинцы должны проживать самостоятельно и не иметь родственников, которые могут за ними ухаживать.

Доплата "привязана" к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Надбавка составляет 40% от этой суммы. То есть пожилые люди, относящиеся к этой категории, могут получить 1 038 гривен ежемесячно к своей основной пенсии.