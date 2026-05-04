Де пенсіонери повинні платити за проїзд?
Іноді літнім людям таки доведеться сплатити за квиток, про що йдеться у постанові Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
Отже, їздити безоплатно особи пенсійного віку можуть у такому транспорті:
- трамваях;
- автобусах;
- тролейбусах;
- приміських електричках.
Однак слід підготуватися гаманець у міжміських автобусах та потягах. Також пенсіонери повинні оплачувати проїзд у таксі.
Крім того, літні люди не мають пільгового проїзду у метрополітені. Проте місцеві мешканці можуть оформити "Картку киянина".
Зауважте! Щодо маршруток: ситуація залишається неоднозначною. Річ у тім, що у кожному регіоні свої правила. Ситуація визначається місцевою владою. Але зазвичай маршрутні таксі є приватними перевезеннями, тому платити за проїзд літнім людям таки доведеться.
Нагадаємо, що наразі тема транспорту залишається вельми актуальною. Так тривають обговорення щодо собівартості проїзду у столиці.
Наприклад, у 2025 році собівартість перевезення одного пасажира в київському метро становила 43,68 гривні, а в наземному транспорті КП "Київпастранс" – 23,20 гривні. Але наразі вартість проїзду в громадському транспорті столиці становить 8 гривень.
Всю цю інформацію повідомила Економічна правда. Медіа отримало дані від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
У КМДА пояснили, що для метро і наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому й розрахунок собівартості відрізняється,
– йдеться у матеріалі.
Компанія Укрзалізниця зокрема запровадила нові правила повернення квитків. Правила чинні вже з 2 травня.
Таким чином, змінюється відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Про це повідомили у Телеграмі УЗ.
Що ближче до дати відправлення — тим більшу частку вартості буде утримано,
– пояснили українцям.
Цікавий факт: для військових, що купують квитки через Армія+, жодних обмежень не заплановано. Їм будуть відшкодовувати 100% вартості при поверненні квитка.
Для всіх інших категорій пасажирів відсоток суми повернення стає таким:
- 15 – 20 днів до рейсу – повертається 100% суми;
- 10 – 14 днів – 95 – 90% суми;
- 9 – 5 днів – 75%;
- 4 – 1 день – 50%;
- менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – тільки вартість плацкарти.
Важливо! Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.
У Херсоні повідомили важливі новини щодо транспорту. Річ у тім, що через погіршення безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом в місті тимчасово призупинені.
Тролейбуси у Херсоні не ходитимуть орієнтовно тиждень. Тобто від 4 до 10 травня.
Водночас народний депутат VIII скликання Олександр Черненко назвав вартість проїзду у столиці аномалією. Він додав, що центральна влада міста вже багато років не компенсує перевезення пільгових категорій, як має це робити.
Він зокрема наголосив, що потрібно залишати ті ж пільги для різних категорій та робити дешевше проїзд за карткою киянина. Але тариф на проїзд у Києві слід переглядати.