Де пенсіонери повинні платити за проїзд?

Іноді літнім людям таки доведеться сплатити за квиток, про що йдеться у постанові Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Отже, їздити безоплатно особи пенсійного віку можуть у такому транспорті:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських електричках.

Однак слід підготуватися гаманець у міжміських автобусах та потягах. Також пенсіонери повинні оплачувати проїзд у таксі.

Крім того, літні люди не мають пільгового проїзду у метрополітені. Проте місцеві мешканці можуть оформити "Картку киянина".

Зауважте! Щодо маршруток: ситуація залишається неоднозначною. Річ у тім, що у кожному регіоні свої правила. Ситуація визначається місцевою владою. Але зазвичай маршрутні таксі є приватними перевезеннями, тому платити за проїзд літнім людям таки доведеться.

Нагадаємо, що наразі тема транспорту залишається вельми актуальною. Так тривають обговорення щодо собівартості проїзду у столиці.

Наприклад, у 2025 році собівартість перевезення одного пасажира в київському метро становила 43,68 гривні, а в наземному транспорті КП "Київпастранс" – 23,20 гривні. Але наразі вартість проїзду в громадському транспорті столиці становить 8 гривень.

Всю цю інформацію повідомила Економічна правда. Медіа отримало дані від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У КМДА пояснили, що для метро і наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому й розрахунок собівартості відрізняється,

– йдеться у матеріалі.

Які є ще новини щодо транспорту в Україні?

Компанія Укрзалізниця зокрема запровадила нові правила повернення квитків. Правила чинні вже з 2 травня.

Таким чином, змінюється відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Про це повідомили у Телеграмі УЗ.

Що ближче до дати відправлення — тим більшу частку вартості буде утримано,

– пояснили українцям.

Цікавий факт: для військових, що купують квитки через Армія+, жодних обмежень не заплановано. Їм будуть відшкодовувати 100% вартості при поверненні квитка.

Для всіх інших категорій пасажирів відсоток суми повернення стає таким:

15 – 20 днів до рейсу – повертається 100% суми;

10 – 14 днів – 95 – 90% суми;

9 – 5 днів – 75%;

4 – 1 день – 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення – тільки вартість плацкарти.

Важливо! Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

Що ще варто знати про транспорт в Україні?

У Херсоні повідомили важливі новини щодо транспорту. Річ у тім, що через погіршення безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом в місті тимчасово призупинені.

Тролейбуси у Херсоні не ходитимуть орієнтовно тиждень. Тобто від 4 до 10 травня.

Водночас народний депутат VIII скликання Олександр Черненко назвав вартість проїзду у столиці аномалією. Він додав, що центральна влада міста вже багато років не компенсує перевезення пільгових категорій, як має це робити.

Він зокрема наголосив, що потрібно залишати ті ж пільги для різних категорій та робити дешевше проїзд за карткою киянина. Але тариф на проїзд у Києві слід переглядати.