Хто має право на транспорту пільгу?

Про те, хто може безплатно їздити у маршрутних таксі в Україні, розповіли на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Зокрема виділяють понад 10 пільгових категорій:

люди зі статусом учасника бойових дій та особи, прирівняні до них; інваліди війни та особи, які прирівняні до них; військовослужбовці строкової служби; військові, які стали інвалідами внаслідок війни; батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури; поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків; реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій; люди з інвалідністю першої та другої групи, діти-інваліди, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії; діти, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою на ЧАЕС; неповнолітні з багатодітних сімей; діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння).

Людина, яка здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, не може відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, які передбачені законом. Про це йдеться у статті 37 Закону України "Про автомобільний транспорт".

Важливо! Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Якщо пільговику безпідставної відмовили у безплатному проїзді, то потрібно дізнатися найменування перевізника та його контактні дані, а також прізвище, ім’я та по батькові водія. Крім того, потрібно записати номер транспортного засобу.

Слід також придбати квиток та зберегти його. До того ж у разі звернення до суду необхідні свідки.

Звернутися за захистом своїх прав можна до працівників поліції або територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті.

