Кто имеет право на транспортную льготу?

О том, кто может бесплатно ездить в маршрутных такси в Украине, рассказали на сайте Бесплатной юридической помощи.

В частности выделяют более 10 льготных категорий:

люди со статусом участника боевых действий и лица, приравненные к ним; инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним; военнослужащие срочной службы; военные, которые стали инвалидами вследствие войны; родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы; ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры; полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей; реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий; люди с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего); граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории; дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС; несовершеннолетние из многодетных семей; дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

Человек, который осуществляет перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, не может отказываться от льготной перевозки, кроме случаев, предусмотренных законом. Об этом говорится в статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте".

Важно! Безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность согласно закону.

Если льготнику безосновательно отказали в бесплатном проезде, то нужно узнать наименование перевозчика и его контактные данные, а также фамилию, имя и отчество водителя. Кроме того, нужно записать номер транспортного средства.

Следует также приобрести билет и сохранить его. К тому же в случае обращения в суд необходимы свидетели.

Обратиться за защитой своих прав можно к работникам полиции или территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

