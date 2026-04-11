Нові ціни можуть запрацювати вже з травня після громадського обговорення. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Як можуть зрости тарифи?

У Львові планують переглянути вартість проїзду в громадському транспорті. Йдеться про автобуси, трамваї та тролейбуси, де тарифи можуть зрости вже найближчим часом.

Міська рада вже розпочала процедуру громадського обговорення. Причиною такого рішення стало суттєве зростання витрат перевізників – зокрема на пальне та електроенергію.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, вартість проїзду зміниться залежно від способу оплати:

квиток із транспортною карткою або у додатку – 23 грн (замість 17 гривень);

оплата банківською карткою – 26 грн (замість 20 гривень);

готівковий квиток – 30 грн (замість 25 гривень);

студентський квиток – 11,5 грн (замість 8,5 гривень);

перевезення багажу – 23 грн або 30 гривень;

штраф за безквитковий проїзд – 520 гривень.

Окремо зросте вартість проїзних квитків. Місячний абонемент на всі види транспорту подорожчає з 900 до 1150 гривень, а студентський – із 400 до 575 гривень.

Громадське обговорення нових тарифів триватиме до 8 травня. Якщо рішення підтримають, оновлені ціни можуть запрацювати вже з 16 травня. У міській раді пояснюють, що чинні тарифи вже не покривають витрат перевізників. За їхніми оцінками, реальна собівартість однієї поїздки становить понад 44 гривні.

При цьому самі перевізники наполягають на ще вищих тарифах – від 34,7 до 48 гривень за поїздку залежно від підприємства. Раніше влада відмовлялася від підвищення, однак через збитковість галузі до цього питання повернулися знову.

Остаточне рішення ухвалять після завершення громадських консультацій та аналізу ситуації на ринку енергоносіїв.

