Хто може не платити за розподіл газу?
Мова йде про розподіл газу, про що повідомила Сумська філія "Газмережі".
Іноді поширюються чутки, що платити за доставку газу не потрібно, якщо вдома ніхто не проживає. Насправді, це не відповідає дійсності,
– йдеться у дописі.
Навіть якщо люди тимчасово виїхали зі своєї оселі, то газові мережі навколо житла продовжують працювати. У цьому й полягає причина, чому оплата за розподіл зберігається.
Абсолютно кожен клієнт або клієнтка, чия оселя приєднана до газорозподільної системи, оплачує за розподіл газу в обсязі, який встановлений НКРЕКП, як мінімальні обсяги річної замовленої потужності. Про це наголошували в Закарпатській філії "Газмережі".
Зверніть увагу! Зокрема газмережі постійно обслуговують труби та підтримують їх у безпечному стані. Це робиться для того, аби у момент повернення людей до рідної оселі, вони змогли одразу є скористатися газом.
Проте такі є певні ситуації, коли за розподіл газу можна не сплачувати. Таких випадків лише два:
- Якщо житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів або аварій. Це означає, що газопостачання припинене через небезпечний стан мереж. Таким чином, нарахування зупиняється – з місяця, наступного після того, коли зафіксували пошкодження.
- Якщо власники житла розірвали договір розподілу природного газу. Тобто помешкання механічно від'єднане від газорозподільної мережі. Очевидно, що тоді платіж за комунальну послугу не нараховується.
Зауважте! Звертатися з питанням слід до центрів обслуговування або зателефонувати до контакт-центру за номером: 0 800 303 104.
Що ще слід знати про тарифи на газ?
- Наразі передавати показання лічильників газу через чат-бот GASUA у месенджерах більше не можна – така послуга недоступна. Натомість українці можуть скористатися мобільним застосунком "Куб" від Нафтогазу.
- Водночас тарифи на газ для населення залишаються незмінними. Зокрема тариф для побутових споживачів Нафтогазу (більшість українців обслуговує саме ця компанія) становить – 7,96 гривні за кубометр.