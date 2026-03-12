Кто может не платить за распределение газа?

Речь идет о распределении газа, о чем сообщила Сумской филиал "Газосети".

Читайте также Свириденко заявила о "непростом периоде": вырастут ли тарифы на газ

Иногда распространяются слухи, что платить за доставку газа не нужно, если дома никто не проживает. На самом деле, это не соответствует действительности,

– говорится в заметке.

Даже если люди временно выехали из своего дома, то газовые сети вокруг жилья продолжают работать. В этом и заключается причина, почему оплата за распределение сохраняется.

Абсолютно каждый клиент или клиентка, чей дом присоединен к газораспределительной системе, оплачивает за распределение газа в объеме, который установлен НКРЕКП, как минимальные объемы годовой заказанной мощности. Об этом отмечали в Закарпатском филиале "Газсети".

Обратите внимание! В частности газсети постоянно обслуживают трубы и поддерживают их в безопасном состоянии. Это делается для того, чтобы в момент возвращения людей в родной дом, они смогли сразу же воспользоваться газом.

Однако такие есть определенные ситуации, когда за распределение газа можно не платить. Таких случаев только два:

Если жилье было повреждено в результате российских обстрелов или аварий. Это означает, что газоснабжение прекращено из-за опасного состояния сетей. Таким образом, начисления останавливается – с месяца, следующего после того, когда зафиксировали повреждения. Если владельцы жилья расторгли договор распределения природного газа. То есть помещение механически отключено от газораспределительной сети. Очевидно, что тогда платеж за коммунальную услугу не начисляется.

Обратите внимание! Обращаться с вопросом следует в центры обслуживания или позвонить в контакт-центр по телефону: 0 800 303 104.

Что еще следует знать о тарифах на газ?