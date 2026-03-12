Кто может не платить за распределение газа?
Речь идет о распределении газа, о чем сообщила Сумской филиал "Газосети".
Читайте также Свириденко заявила о "непростом периоде": вырастут ли тарифы на газ
Иногда распространяются слухи, что платить за доставку газа не нужно, если дома никто не проживает. На самом деле, это не соответствует действительности,
– говорится в заметке.
Даже если люди временно выехали из своего дома, то газовые сети вокруг жилья продолжают работать. В этом и заключается причина, почему оплата за распределение сохраняется.
Абсолютно каждый клиент или клиентка, чей дом присоединен к газораспределительной системе, оплачивает за распределение газа в объеме, который установлен НКРЕКП, как минимальные объемы годовой заказанной мощности. Об этом отмечали в Закарпатском филиале "Газсети".
Обратите внимание! В частности газсети постоянно обслуживают трубы и поддерживают их в безопасном состоянии. Это делается для того, чтобы в момент возвращения людей в родной дом, они смогли сразу же воспользоваться газом.
Однако такие есть определенные ситуации, когда за распределение газа можно не платить. Таких случаев только два:
- Если жилье было повреждено в результате российских обстрелов или аварий. Это означает, что газоснабжение прекращено из-за опасного состояния сетей. Таким образом, начисления останавливается – с месяца, следующего после того, когда зафиксировали повреждения.
- Если владельцы жилья расторгли договор распределения природного газа. То есть помещение механически отключено от газораспределительной сети. Очевидно, что тогда платеж за коммунальную услугу не начисляется.
Обратите внимание! Обращаться с вопросом следует в центры обслуживания или позвонить в контакт-центр по телефону: 0 800 303 104.
Что еще следует знать о тарифах на газ?
- Сейчас передавать показания счетчиков газа через чат-бот GASUA в мессенджерах больше нельзя – такая услуга недоступна. Зато украинцы могут воспользоваться мобильным приложением "Куб" от Нафтогаза.
- В то же время тарифы на газ для населения остаются неизменными. В частности тариф для бытовых потребителей Нафтогаза (большинство украинцев обслуживает именно эта компания) составляет – 7,96 гривны за кубометр.