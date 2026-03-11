Чи подорожчає газ для українців?

Деталі Юлія Свириденко повідомила в телеграмі. Вона подякувала компанії та її працівникам за роботу під час складної зими.

Дивіться також Газ у Європі рекордно дорожчає: які є ризики для України та що буде з пальним

За словами посадовиці, під час зустрічі проговорили ключові завдання державної компанії:

нарощування видобутку газу;

підвищення капіталізації групи;

розвиток міжнародних партнерств;

продовження виконання соціальних зобов'язань.

Окрім того, йшлося про реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України. Від Нафтогазу очікують активної участі, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам.

Окремо зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення. Держава і надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період,

– додала прем'єрка.

Водночас для комерційного сегмента – послідовно рухаються в напрямку лібералізації цін.

Нагадаємо, 8 березня Нафтогаз повідомляв про атаки на газовидобуток в Полтавській області – роботу низки об'єктів критичної інфраструктури було зупинено. Натомість 24 лютого через російський обстріл постраждали потужності на Харківщині.

Що відбувається з цінами на газ?