Що таке третя платіжка за газ?

Туди входить технічне обслуговування систем газопостачання, усунення витоків газу, перевірка на герметичність, випробування систем на щільність і тому подібне, про що повідомляє Львівська районна державна адміністрація.

Раніше, за належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків відповідали ЖКГ, ОСББ тощо. Проте не були законодавчо визначені обов’язки замовників, виконавців, а ще перелік робіт та граничні норми їхньої вартості.

Як нараховується оплата?

Плата за обслуговування буде нараховуватись лише раз на 3 або навіть 5 років. Розрахунки на оплату надаватимуться лише у тому місяці, у якому буде проводитись технічне обслуговування.

Періодичність виконання робіт залежить від того, як давно мережі були побудовані та скільки років вони вже використовуються для доставки газу,

– пояснили українцям.

Наприклад, якщо газові мережі будинку використовуються менш ніж 25 років, то їх потрібно обслуговувати раз на 5 років.

Якщо вони працюють більш як 25 років – раз на 3 роки.

Зверніть увагу! Рахунки на оплату будуть надані Оператором ГРМ (Газорозподільні мережі) або організацією, з якою уклав договір на проведення робіт балансоутримувач.

Водночас про графіки проведення робіт оператор ГРМ проінформує на своїх ресурсах. Наприклад, так зробили у Київській філії "Газмережі".

Зокрема ціна передусім залежить від обсягу робіт для конкретного будинку, а комунальний тариф відкрито публікується на сайті компанії, що проводить обслуговування.

Важливо! Наголошується, що вартість профілактичних робіт буде значно меншою, ніж ремонтних.

