Які зміни відбулися для споживачів Нафтогазу?
Оновлені реквізити будуть зазначені у березневих рахунках, повідомляє на офіційному сайті Нафтогаз.
Як тепер виглядають реквізити для оплати для споживачів Нафтогазу:
- Отримувач: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
- ЄДРПОУ: 40121452;
- Рахунок: UA723204780000026006000255925;
- Банк: АБ "УКРГАЗБАНК";
- МФО: 320478.
Під час оплати обов'язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж саме на ваш баланс,
– вказує Нафтогаз.
Компанія також зазначає, що при оплаті за старими реквізитами зараз – проблем не буде, адже кошти однаково зарахують. Але наступні платежі уже обов'язково потрібно здійснювати за оновленими даними.
Зауважимо, що Нафтогаз виступив постачальником останньої надії – ПОН. Саме ця компанія обслуговує понад 90% побутових споживачів України.
Тариф Нафтогазу не змінювався протягом декількох років. Для побутових споживачів він і надалі складає – 7,96 гривні за кубометр, йдеться у повідомленні компанії.
Що ще важливо знати про оплату газу зараз?
У більшості платіжних сервісів реквізити вже оновлено. Йдеться зокрема, про застосунки таких банків, як Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Monobank. Окрім цього, оновлення відбулися у застосунках сервісів – LiqPay, EasyPay та Portmone.
Також оновлено дані для плати через пошту. Йдеться, як про "Укрпошту", так і – "Нову пошту". Тобто, оплачуючи там, ви автоматично здійснюватимете платіж за новими реквізитами.
Окрім цього, актуальні реквізити для оплати за газ, можна знайти у застосунку компанії – Куб, а також через інші офіційні сервіси Нафтогазу. Йдеться, наприклад, про чат-бот GASUA.