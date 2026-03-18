Які зміни відбулися для споживачів Нафтогазу?

Оновлені реквізити будуть зазначені у березневих рахунках, повідомляє на офіційному сайті Нафтогаз.

Як тепер виглядають реквізити для оплати для споживачів Нафтогазу:

  • Отримувач: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
  • ЄДРПОУ: 40121452;
  • Рахунок: UA723204780000026006000255925;
  • Банк: АБ "УКРГАЗБАНК";
  • МФО: 320478.

Під час оплати обов'язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж саме на ваш баланс,
– вказує Нафтогаз.

Компанія також зазначає, що при оплаті за старими реквізитами зараз – проблем не буде, адже кошти однаково зарахують. Але наступні платежі уже обов'язково потрібно здійснювати за оновленими даними.

Зауважимо, що Нафтогаз виступив постачальником останньої надії – ПОН. Саме ця компанія обслуговує понад 90% побутових споживачів України.

Тариф Нафтогазу не змінювався протягом декількох років. Для побутових споживачів він і надалі складає – 7,96 гривні за кубометр, йдеться у повідомленні компанії.

Що ще важливо знати про оплату газу зараз?

  • У більшості платіжних сервісів реквізити вже оновлено. Йдеться зокрема, про застосунки таких банків, як Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Monobank. Окрім цього, оновлення відбулися у застосунках сервісів – LiqPay, EasyPay та Portmone.

  • Також оновлено дані для плати через пошту. Йдеться, як про "Укрпошту", так і – "Нову пошту". Тобто, оплачуючи там, ви автоматично здійснюватимете платіж за новими реквізитами.

  • Окрім цього, актуальні реквізити для оплати за газ, можна знайти у застосунку компанії – Куб, а також через інші офіційні сервіси Нафтогазу. Йдеться, наприклад, про чат-бот GASUA.