Які зміни відбулися для споживачів Нафтогазу?

Оновлені реквізити будуть зазначені у березневих рахунках, повідомляє на офіційному сайті Нафтогаз.

Як тепер виглядають реквізити для оплати для споживачів Нафтогазу:

Отримувач: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ: 40121452;

Рахунок: UA723204780000026006000255925;

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК";

МФО: 320478.

Під час оплати обов'язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж саме на ваш баланс,

– вказує Нафтогаз.

Компанія також зазначає, що при оплаті за старими реквізитами зараз – проблем не буде, адже кошти однаково зарахують. Але наступні платежі уже обов'язково потрібно здійснювати за оновленими даними.

Зауважимо, що Нафтогаз виступив постачальником останньої надії – ПОН. Саме ця компанія обслуговує понад 90% побутових споживачів України.

Тариф Нафтогазу не змінювався протягом декількох років. Для побутових споживачів він і надалі складає – 7,96 гривні за кубометр, йдеться у повідомленні компанії.

