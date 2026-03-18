Какие изменения произошли для потребителей Нафтогаза?
Обновленные реквизиты будут указаны в мартовских счетах, сообщает на официальном сайте Нафтогаз.
Как теперь выглядят реквизиты для оплаты для потребителей Нафтогаза:
- Получатель: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
- ЕГРПОУ: 40121452;
- Счет: UA723204780000026006000255925;
- Банк: АБ "УКРГАЗБАНК";
- МФО: 320478.
При оплате обязательно указывайте в назначении платежа номер лицевого счета, по которому осуществляется оплата. Это поможет корректно зачислить платеж именно на ваш баланс,
– указывает Нафтогаз.
Компания также отмечает, что при оплате по старым реквизитам сейчас – проблем не будет, ведь средства все равно зачислят. Но следующие платежи уже обязательно нужно осуществлять по обновленным данным.
Заметим, что Нафтогаз выступил поставщиком последней надежды – ПОН. Именно эта компания обслуживает более 90% бытовых потребителей Украины.
Тариф Нафтогаза не менялся в течение нескольких лет. Для бытовых потребителей он и в дальнейшем составляет – 7,96 гривны за кубометр, говорится в сообщении компании.
Что еще важно знать об оплате газа сейчас?
В большинстве платежных сервисов реквизиты уже обновлены. Речь идет в частности, о приложениях таких банков, как Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Monobank. Кроме этого, обновления произошли в приложениях сервисов – LiqPay, EasyPay и Portmone.
Также обновлены данные для платы через почту. Речь идет, как об "Укрпочте", так и – "Новой почте". То есть, оплачивая там, вы автоматически будете осуществлять платеж по новым реквизитам.
Кроме этого, актуальные реквизиты для оплаты за газ, можно найти в приложении компании – Куб, а также через другие официальные сервисы Нафтогаза. Речь идет, например, о чат-боте GASUA.