Какие изменения произошли для потребителей Нафтогаза?

Обновленные реквизиты будут указаны в мартовских счетах, сообщает на официальном сайте Нафтогаз.

Как теперь выглядят реквизиты для оплаты для потребителей Нафтогаза:

Получатель: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ: 40121452;

Счет: UA723204780000026006000255925;

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК";

МФО: 320478.

При оплате обязательно указывайте в назначении платежа номер лицевого счета, по которому осуществляется оплата. Это поможет корректно зачислить платеж именно на ваш баланс,

– указывает Нафтогаз.

Компания также отмечает, что при оплате по старым реквизитам сейчас – проблем не будет, ведь средства все равно зачислят. Но следующие платежи уже обязательно нужно осуществлять по обновленным данным.

Заметим, что Нафтогаз выступил поставщиком последней надежды – ПОН. Именно эта компания обслуживает более 90% бытовых потребителей Украины.

Тариф Нафтогаза не менялся в течение нескольких лет. Для бытовых потребителей он и в дальнейшем составляет – 7,96 гривны за кубометр, говорится в сообщении компании.

