Чому в Європі росте газова тривога?

Тривога ще більше зростає через незвично низький рівень газових резервів у Європі, пише Politico.

Річ у тім, що ЄС вимагає від своїх країн забезпечувати запаси газу на рівні 90% до початку зими. Таке правило запровадили після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Однак через холоднішу, ніж зазвичай, зиму цього року європейські резерви станом на березень скоротилися до менш ніж 30% – до найнижчого показника за чотири роки.

На тлі різкого зростання цін на газ після іранських атак, які фактично заблокували Ормузьку протоку, завдання поповнити запаси до зими стає значно ризикованішим і складнішим.

Якщо правила не пом’якшити, країни можуть одночасно кинутися виконувати ці цілі. Це різко підвищить попит і дозволить трейдерам нажитися на захмарних цінах,

– вже непублічно попереджають представники газової галузі.

Схожа ситуація була у 2022 році. Тоді нові вимоги щодо наповнення газосховищ посилили попит після скорочення постачань з Росії. Це призвело до стрибка цін на газ до понад 300 євро за мегават-годину.

Важливо! Цього року Європі буде ще складніше поповнювати запаси газу через жорстку конкуренцію з боку Азії, яка значно залежить від постачань з Перської затоки, пише Bloomberg.. Високий попит у підсумку може спричинити подальше зростання цін на газ у середині року.

Які антикризові кроки пропонують в ЄС?

Офіційні особи в ЄС наголошують, що ще зарано робити висновки. Втім, за словами деяких європейських чиновників, вже кілька країн розглядають можливість скористатися винятками і послабити вимоги до рівня запасів, щоб уникнути масових закупівель.

Ба більше, щонайменше три країни вважають, що Єврокомісія має піти далі та запровадити додаткову гнучкість, зокрема знизити цільовий рівень запасів до 30%.

Також держави пропонують створити новий механізм ЄС для координації закупівель газу.

За нижчої цілі ми не стимулювали б попит на надмірне заповнення сховищ і, відповідно, не розганяли б ціни,

– говорить один з енергетичних чиновників.

Варто знати! Проте Єврокомісія поки думає. У Брюсселі ще не визначилися з відповіддю на цю ситуацію. Однак проблему вже обговорювали на зустрічі міністрів енергетики країн блоку.

Як ростуть ціни на газ?