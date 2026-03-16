Що відомо про нове родовище газу?

Про те, як ресурс вплине на українську ситуацію, йдеться в матеріалі Reuters.

Дивіться також "Спадання ажіотажу": Свириденко заспокоїла щодо ситуації на паливному ринку

За інформацією медіа, українська компанія "Нафтогаз" веде перемовини з румунськими колегами з OMV Petrom щодо можливого партнерства. За попередньо. інформацією компанії хочуть спільно працювати з газовим родовищем в Чорному морі.

Водночас за словами джерел, українці виявили родовище ще до 2022 року. Тобто до початку повномасштабної війни Росії з Україною.

І хоча експерти не назвали потенціалу та точного обсягу ресурсів, один із них зазначив, що родовище є одним із найперспективніших у Чорноморському регіоні.

Важливо! Румунія та Туреччина вже працюють на відповідній ділянці та розробляють морські газові родовища.

Як зазначається в матеріалі, співпраця з Україною може початись лише після завершення війни. Нині ж переговори між компаніями на початковій стадії.

Однак, на думку експертів, ресурси з родовища можуть стати основою для енергонезалежності Європи від Росії. Ймовірно аналогічний результат можна чекати й самій Україні. Адже ще одне родовище сприятиме більшій кількості власного ресурсу та зменшить залежність від імпорту.

Скільки газових родовищ в Україні?

За матеріалами Порталу даних видобувної галузі в Україні є 3 основні нафтогазоносні регіони:

Східний – на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької областей.

Західний – на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської областей;

Південний – на території Одеської, Запорізької адміністративних областей, шельфі Чорного моря, Азовського моря, і АР Крим.

Зауважте! Переважна кількість запасів у Східному регіоні. Водночас там були найбільші обсяги видобування.

Загалом в Україні 467 родовищ природного газу, з яких:

101 – на Полтавщині;

83 – на Харківщині;

76 – на Львівщині.

Однак з початком широкомасштабного вторгнення Росія регулярно б'є по газовій інфраструктурі.

Спершу намагалися точковим ударом вивести з ладу найбільше підземне сховище газу – це не вдалося. Тепер же акцент на газорозподільчих мережах… Чому? Бо вони побачили, що не вдалося призвести до колапсу,

– сказав Андрій Закревський.

В етері Радіо NV заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів зокрема розповів, що головна мета Росії зараз – "розділити" мережу на так звані газові острови й спричинити дефіцит ресурсу.

Зверніть увагу! За 2025 рік Україна планувала видобути 14,08 мільярда кубометрів газу. Однак за 2021 рік, поки не почалась повномасштабна війна, обсяг видобутку становив 19,8 мільярда кубічних метрів.

Водночас Закревський зазначив, що пріоритетним для України має бути збільшення видобутку газу та розвиток підземних сховищ.

Що ще потрібно знати про ресурси газу?