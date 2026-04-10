Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

"Населення Харкова, Харківської області сплачує 98%, доволі високий відсоток, але, на жаль, місто Харків, харківські комунальні підприємства мають заборгованість перед державними підприємствами в сумі: за електроенергію – майже 8 мільярдів гривень, за газ – 23 мільярди гривень. Колосальні суми”, – сказав він.

Як озвучив перший віцепрем'єр-міністр, сукупна заборгованість міста є найбільшою по країні і формує найбільшу частку боргів перед державними компаніями енергетичного сектору.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, як раніше зазначалося у ЗМІ, комунальні служби Харкова, які прямо підпорядковуються місту, роками не платять ні за електрику, ні за газ. Як йдеться в статті "Економічної правди", за підсумками 2025 року "Харківські теплові мережі" посіли перше місце серед усіх підприємств України за приростом заборгованості за газ.

Ситуація з боргами створює ризики для стабільності всієї енергосистеми в період підготовки до наступного опалювального сезону.