Здобувати освіту студенти мають у безпечних просторах. Про це заявила ректорка вишу Тетяна Кагановська "Думці".

Чи відновлять очне навчання у ХНУ імені Каразіна?

Ректорка заявила, що таке рішення – результат кропіткої роботи команди вишу, адже вони розуміють, як студенти сумують за офлайн-спілкуванням, за середовищем, в якому вони зростають як особистості.

Сьогодні наше головне завдання – зробити так, щоб наші студенти мали можливість навчатися саме в аудиторіях, у безпечних просторах. Розуміючи, що на початку війни університет не мав достатньо таких локацій, ми працювали над тим, щоб шукати гроші та змогти створити ці безпечні простори,

– повідомила Кагановська.

І додала, що сьогодні виш має таку можливість, а роботи тривають. Їх планують завершити наприкінці цього календарного року.

І вже з другого семестру наші студенти будуть мати можливість вчитися в безпечних просторах Каразінського університету,

– наголосила ректорка вишу.

Нагадаємо, що очне навчання у виші зупинили на початку повномасштабної війни з Росією. Студенти вчаться онлайн.

Зауважимо, що університет отримував пошкодження внаслідок російських обстрілів міста.