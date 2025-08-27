Получать образование студенты должны в безопасных пространствах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление ректора вуза Татьяны Кагановской "Думке".

Восстановят ли очное обучение в ХНУ имени Каразина?

Ректор заявила, что такое решение – результат кропотливой работы команды вуза, ведь они понимают, как студенты скучают по офлайн-общению, по среде, в которой они растут как личности.

Сегодня наша главная задача – сделать так, чтобы наши студенты имели возможность учиться именно в аудиториях, в безопасных пространствах. Понимая, что в начале войны университет не имел достаточно таких локаций, мы работали над тем, чтобы искать деньги и смочь создать эти безопасные пространства,

– сообщила Кагановская.

И добавила, что сегодня вуз имеет такую возможность, а работы продолжаются. Их планируют завершить в конце этого календарного года.

И уже со второго семестра наши студенты будут иметь возможность учиться в безопасных пространствах Каразинского университета,

– отметила ректор вуза.

Напомним, что очное обучение в вузе остановили в начале полномасштабной войны с Россией. Студенты учатся онлайн.

Отметим, что университет получал повреждения в результате российских обстрелов города.