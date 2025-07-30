Минимальная стоимость получения образования для поступающих на бакалавриат в этом году составляет 28 тысяч гривен, а максимальная – 46,7 тысячи гривен. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ZAXID.NET.

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Сколько стоит обучение в ХНУ имени Каразина?

Дороже всего – 46,7 тысяч гривен – надо заплатить за год обучения на таких специальностях:

  • "Экономика и международные экономические отношения";

  • "Учет и налогообложение";

  • "Банковское дело";

  • "Менеджмент";

  • "Маркетинг";

  • "Торговля";

  • Журналистика";

  • "Гостинично-ресторанное дело";

  • "Туристический бизнес";

  • "Право".

К самым дешевым специальностям относятся те, связанные с подготовкой учителей ("Среднее образование"). За год обучения надо отдать 28 тысяч гривен.

Так, стоимость обучения на первом курсе Харьковского университета имени Каразина в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:

  • Среднее образование (биология и здоровье человека) – 28 тысяч гривен;

  • Биология и биохимия – 32 тысячи гривен;

  • Биотехнологии и биоинженерия – 32 тысячи гривен;

  • Среднее образование (география) – 28 тысяч гривен;

  • География и региональные студии (все образовательные программы) – 38,5 тысяч гривен;

  • Науки о Земле (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

  • Экономика и международные экономические отношения (по специализациям, все образовательные программы) – 46,7 тысяч гривен;

  • Учет и налогообложение – 46,7 тысячи гривен;

  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 46,7 тысячи гривен;

  • Менеджмент (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;

  • Маркетинг – 46,7 тысячи гривен;

  • Торговля – 46,7 тысячи гривен;

  • Среднее образование (английский язык, второй иностранный язык и зарубежная литература) – 28 тысяч гривен;

  • Филология (первый язык – английский) – 38,5 тысячи гривен;

  • Филология (первый язык – немецкий) – 38,5 тысяч гривен;

  • Романские языки и литературы (перевод включительно), первый – испанский – 38,5 тысячи гривен;

  • Романские языки и литературы (перевод включительно), первый – французский – 38,5 тысячи гривен;

  • Восточные языки и литературы (перевод включительно), первая – китайский – 38,5 тысячи гривен;

  • История и археология – 32 тысячи гривен;

  • Компьютерные науки – 38,5 тысячи гривен;

  • Компьютерная инженерия – 38,5 тысячи гривен;

  • Кибербезопасность – 38,5 тысячи гривен;

  • Автоматизация и компьютерноинтегрированные технологии – 32 тысячи гривен;

  • Среднее образование (математика) – 28 тысяч гривен;

  • Математика – 32 тысячи гривен;

  • Прикладная математика – 38,5 тысячи гривен;

  • Теоретическая и прикладная информатика – 38,5 тысячи гривен;

  • Физическая терапия – 38,5 тысячи гривен;

  • Экономика и международные экономические отношения (по специализациям, все программы) – 46,7 тысячи гривен;

  • Международные отношения (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;

  • Международная логистика – 46,7 тысячи гривен;

  • Пищевые технологии – 32 тысячи гривен;

  • Гостинично-ресторанное дело – 46,7 тысячи гривен;

  • Туристический бизнес – 46,7 тысячи гривен;

  • Экология – 32 тысячи гривен;

  • Агрономия и цифровизация агросферы – 32 тысячи гривен;

  • Среднее образование (информатика) – 28 тысяч гривен;

  • Банковское дело и финансовый консалтинг – 46,7 тысячи гривен;

  • Цифровой менеджмент в бизнесе – 46,7 тысяч гривен;

  • Компьютерные науки и интеллектуальные технологии – 38,5 тысячи гривен;

  • Прикладная физика и наноматериалы (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

  • Психология – 38,5 тысячи гривен;

  • Биомедицинская электроника и компьютеризированные системы – 32 тысячи гривен;

  • Информационные технологии управления сложными системами – 38,5 тысячи гривен;

  • Социология (все образовательные программы) – 38,5 тысячи гривен;

  • Журналистика – 46,7 тысячи гривен;

  • Социальная работа и консультирование – 32 тысячи гривен;

  • Среднее образование (физика и астрономия) – 28 тысяч гривен;

  • Физика и астрономия (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

  • Филология (украинский язык и литература, все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

  • Филология (славянские языки и литературы, первая-польская) – 32 тысячи гривен;

  • Прикладная лингвистика – 32 тысячи гривен;

  • Среднее образование (украинский язык и литература) – 28 тысяч гривен;

  • Философия – 32 тысячи гривен;

  • Культурология и музееведение (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

  • Политология – 38,5 тысячи гривен;

  • Среднее образование (химия) – 28 тысяч гривен;

  • Химия – 32 тысячи гривен;

  • Право – 46,7 тысяч гривен;

  • Международное право – 46,7 тысячи гривен;

  • Публичное управление и администрирование (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;

  • Профессиональное образование (экономика) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (предпринимательство в сфере услуг) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (энергетика) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (машиностроение) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (нефтегазовое дело) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (технология изделий легкой промышленности) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (пищевые технологии) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (транспорт) – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование (технологии цифровизации) – 28 тысяч гривен;

  • Практическая психология – 38,5 тысяч гривен;

  • Менеджмент предпринимательской деятельности – 46,7 тысяч гривен;

  • Интернет-маркетинг – 46,7 тысячи гривен;

  • Торговый бизнес и экспертиза в таможенном деле – 46,7 тысячи гривен;

  • Электрическая инженерия (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

  • Компьютерно-интегрированные системы автоматизации технологических процессов и объектов – 32 тысячи гривен;

  • Информационно-измерительные системы – 32 тысячи гривен;

  • Инновационные пищевые технологии – 32 тысячи гривен;

  • Технологии легкой промышленности – 32 тысячи гривен 32 тысячи гривен;

  • Профессиональное образование. Охрана труда – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование. Электроника – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование. Электромеханика – 28 тысяч гривен;

  • Профессиональное образование. Цифровые технологии в управлении и обучении – 28 тысяч гривен;

  • Менеджмент административной деятельности, сферы услуг и торговли – 46,7 тысяч гривен;

  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 32 тысячи гривен;

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