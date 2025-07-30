Минимальная стоимость получения образования для поступающих на бакалавриат в этом году составляет 28 тысяч гривен, а максимальная – 46,7 тысячи гривен. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ZAXID.NET.

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Сколько стоит обучение в ХНУ имени Каразина?

Дороже всего – 46,7 тысяч гривен – надо заплатить за год обучения на таких специальностях:

"Экономика и международные экономические отношения";

"Учет и налогообложение";

"Банковское дело";

"Менеджмент";

"Маркетинг";

"Торговля";

Журналистика";

"Гостинично-ресторанное дело";

"Туристический бизнес";

"Право".

К самым дешевым специальностям относятся те, связанные с подготовкой учителей ("Среднее образование"). За год обучения надо отдать 28 тысяч гривен.

Так, стоимость обучения на первом курсе Харьковского университета имени Каразина в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:

Среднее образование (биология и здоровье человека) – 28 тысяч гривен;

Биология и биохимия – 32 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – 32 тысячи гривен;

Среднее образование (география) – 28 тысяч гривен;

География и региональные студии (все образовательные программы) – 38,5 тысяч гривен;

Науки о Земле (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения (по специализациям, все образовательные программы) – 46,7 тысяч гривен;

Учет и налогообложение – 46,7 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 46,7 тысячи гривен;

Менеджмент (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;

Маркетинг – 46,7 тысячи гривен;

Торговля – 46,7 тысячи гривен;

Среднее образование (английский язык, второй иностранный язык и зарубежная литература) – 28 тысяч гривен;

Филология (первый язык – английский) – 38,5 тысячи гривен;

Филология (первый язык – немецкий) – 38,5 тысяч гривен;

Романские языки и литературы (перевод включительно), первый – испанский – 38,5 тысячи гривен;

Романские языки и литературы (перевод включительно), первый – французский – 38,5 тысячи гривен;

Восточные языки и литературы (перевод включительно), первая – китайский – 38,5 тысячи гривен;

История и археология – 32 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 38,5 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 38,5 тысячи гривен;

Кибербезопасность – 38,5 тысячи гривен;

Автоматизация и компьютерноинтегрированные технологии – 32 тысячи гривен;

Среднее образование (математика) – 28 тысяч гривен;

Математика – 32 тысячи гривен;

Прикладная математика – 38,5 тысячи гривен;

Теоретическая и прикладная информатика – 38,5 тысячи гривен;

Физическая терапия – 38,5 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения (по специализациям, все программы) – 46,7 тысячи гривен;

Международные отношения (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;

Международная логистика – 46,7 тысячи гривен;

Пищевые технологии – 32 тысячи гривен;

Гостинично-ресторанное дело – 46,7 тысячи гривен;

Туристический бизнес – 46,7 тысячи гривен;

Экология – 32 тысячи гривен;

Агрономия и цифровизация агросферы – 32 тысячи гривен;

Среднее образование (информатика) – 28 тысяч гривен;

Банковское дело и финансовый консалтинг – 46,7 тысячи гривен;

Цифровой менеджмент в бизнесе – 46,7 тысяч гривен;

Компьютерные науки и интеллектуальные технологии – 38,5 тысячи гривен;

Прикладная физика и наноматериалы (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

Психология – 38,5 тысячи гривен;

Биомедицинская электроника и компьютеризированные системы – 32 тысячи гривен;

Информационные технологии управления сложными системами – 38,5 тысячи гривен;

Социология (все образовательные программы) – 38,5 тысячи гривен;

Журналистика – 46,7 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 32 тысячи гривен;

Среднее образование (физика и астрономия) – 28 тысяч гривен;

Физика и астрономия (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

Филология (украинский язык и литература, все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

Филология (славянские языки и литературы, первая-польская) – 32 тысячи гривен;

Прикладная лингвистика – 32 тысячи гривен;

Среднее образование (украинский язык и литература) – 28 тысяч гривен;

Философия – 32 тысячи гривен;

Культурология и музееведение (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

Политология – 38,5 тысячи гривен;

Среднее образование (химия) – 28 тысяч гривен;

Химия – 32 тысячи гривен;

Право – 46,7 тысяч гривен;

Международное право – 46,7 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;

Профессиональное образование (экономика) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (предпринимательство в сфере услуг) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (энергетика) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (машиностроение) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (нефтегазовое дело) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (технология изделий легкой промышленности) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (пищевые технологии) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (транспорт) – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование (технологии цифровизации) – 28 тысяч гривен;

Практическая психология – 38,5 тысяч гривен;

Менеджмент предпринимательской деятельности – 46,7 тысяч гривен;

Интернет-маркетинг – 46,7 тысячи гривен;

Торговый бизнес и экспертиза в таможенном деле – 46,7 тысячи гривен;

Электрическая инженерия (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;

Компьютерно-интегрированные системы автоматизации технологических процессов и объектов – 32 тысячи гривен;

Информационно-измерительные системы – 32 тысячи гривен;

Инновационные пищевые технологии – 32 тысячи гривен;

Технологии легкой промышленности – 32 тысячи гривен 32 тысячи гривен;

Профессиональное образование. Охрана труда – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование. Электроника – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование. Электромеханика – 28 тысяч гривен;

Профессиональное образование. Цифровые технологии в управлении и обучении – 28 тысяч гривен;

Менеджмент административной деятельности, сферы услуг и торговли – 46,7 тысяч гривен;

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 32 тысячи гривен;

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