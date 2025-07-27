Говорится о тех, кто набрал более 180 баллов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Какой бонус приготовили для поступающих?

Поступающие, которые продемонстрировали высокие результаты на НМТ, смогут воспользоваться возможностью формирования индивидуальной образовательной траектории. Она предусматривает, по желанию студента, обучение по индивидуальному графику.

Индивидуальный график обучения предоставляет студенту возможность:

получать задания по учебным дисциплинам;

выполнять их в течение семестра в удобном темпе;

проходить контрольные этапы без обязательного посещения пар.

Такой формат обучения является официально урегулированным положениями университета и обеспечивает сочетание высокой академической ответственности студента с гибкостью и персонализированным подходом к получению знаний,

– отмечают в ЗВО.

В вузе также напоминают, что 14 абитуриентов с лучшим конкурсным баллом могут получить при поступлении в вуз 500 долларов США - образовательный бонус от польского Фонда Восточноевропейских исследований.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.