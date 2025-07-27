Мовиться про тих, хто набрав понад 180 балів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу вишу.

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Який бонус приготували для вступників?

Вступники, які продемонстрували високі результати на НМТ, зможуть скористатися можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії. Вона передбачає, за бажанням студента, навчання за індивідуальним графіком.

Індивідуальний графік навчання надає студенту можливість:

отримувати завдання з навчальних дисциплін;

виконувати їх упродовж семестру в зручному темпі;

проходити контрольні етапи без обов'язкового відвідування пар.

Такий формат навчання є офіційно врегульованим положеннями університету і забезпечує поєднання високої академічної відповідальності студента з гнучкістю та персоналізованим підходом до здобуття знань,

– зазначають у ЗВО.

У виші також нагадують, що 14 вступників з найкращим конкурсним балом мають змогу отримати при вступі до вишу 500 доларів США — освітній бонус від польського Фонду Східноєвропейських досліджень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.