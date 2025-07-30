Мінімальна вартість здобуття освіти для вступників на бакалаврат цьогоріч становить 28 тисяч гривень, а максимальна – 46,7 тисячі гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Скільки коштує навчання у ХНУ імені Каразіна?

Найдорожче – 46,7 тисячі гривень – треба заплатити за рік навчання на таких спеціальностях:

"Економіка та міжнародні економічні відносини";

"Облік і оподаткування";

"Банківська справа";

"Менеджмент";

"Маркетинг";

"Торгівля";

Журналістика";

"Готельно-ресторанна справа";

"Туристичний бізнес";

"Право".

До найдешевших спеціальностей належать ті, що пов'язані із підготовкою вчителів ("Середня освіта"). За рік навчання треба віддати 28 тисяч гривень.

Так, вартість навчання на першому курсі Харківського університету імені Каразіна у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

Середня освіта (біологія та здоров'я людини) – 28 тисяч гривень;

Біологія та біохімія – 32 тисячі гривень;

Біотехнології та біоінженерія – 32 тисячі гривень;

Середня освіта (географія) – 28 тисяч гривень;

Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 38,5 тисячі гривень;

Науки про Землю (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 46,7 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 46,7 тисячі гривень;

Менеджмент (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

Маркетинг – 46,7 тисячі гривень;

Торгівля – 46,7 тисячі гривень;

Середня освіта (англійська мова, друга іноземна мова та зарубіжна література) – 28 тисяч гривень;

Філологія (перша мова – англійська) – 38,5 тисячі гривень;

Філологія (перша мова – німецька) – 38,5 тисячі гривень;

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська – 38,5 тисячі гривень;

Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька – 38,5 тисячі гривень;

Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська – 38,5 тисячі гривень;

Історія та археологія – 32 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 38,5 тисячі гривень;

Комп'ютерна інженерія – 38,5 тисячі гривень;

Кібербезпека – 38,5 тисячі гривень;

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології – 32 тисячі гривень;

Середня освіта (математика) – 28 тисяч гривень;

Математика – 32 тисячі гривень;

Прикладна математика – 38,5 тисячі гривень;

Теоретична і прикладна інформатика – 38,5 тисячі гривень;

Фізична терапія – 38,5 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями, усі програми) – 46,7 тисячі гривень;

Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

Міжнародна логістика – 46,7 тисячі гривень;

Харчові технології – 32 тисячі гривень;

Готельно-ресторанна справа – 46,7 тисячі гривень;

Туристичний бізнес – 46,7 тисячі гривень;

Екологія – 32 тисячі гривень;

Агрономія та цифровізація агросфери – 32 тисячі гривень;

Середня освіта (інформатика) – 28 тисяч гривень;

Банківська справа та фінансовий консалтинг – 46,7 тисячі гривень;

Цифровий менеджмент в бізнесі – 46,7 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки та інтелектуальні технології – 38,5 тисячі гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

Психологія – 38,5 тисячі гривень;

Біомедична електроніка та комп'ютеризовані системи – 32 тисячі гривень;

Інформаційні технології керування складними системами – 38,5 тисячі гривень;

Соціологія (усі освітні програми) – 38,5 тисячі гривень;

Журналістика – 46,7 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 32 тисячі гривень;

Середня освіта (фізика та астрономія) – 28 тисяч гривень;

Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

Філологія (українська мова та література, усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

Філологія (слов'янські мови та літератури, перша-польська) – 32 тисячі гривень;

Прикладна лінгвістика – 32 тисячі гривень;

Середня освіта (українська мова та література) – 28 тисяч гривень;

Філософія – 32 тисячі гривень;

Культурологія та музеєзнавство (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

Політологія – 38,5 тисячі гривень;

Середня освіта (хімія) – 28 тисяч гривень;

Хімія – 32 тисячі гривень;

Право – 46,7 тисячі гривень;

Міжнародне право – 46,7 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 46,7 тисячі гривень;

Професійна освіта (економіка) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (підприємництво у сфері послуг) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (енергетика) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (машинобудування) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (нафтогазова справа) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (харчові технології) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (транспорт) – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта (технології цифровізації) – 28 тисяч гривень;

Практична психологія – 38,5 тисячі гривень;

Менеджмент підприємницької діяльності – 46,7 тисячі гривень;

Інтернет-маркетинг – 46,7 тисячі гривень;

Торговельний бізнес та експертиза в митній справі – 46,7 тисячі гривень;

Електрична інженерія (усі освітні програми) – 32 тисячі гривень;

Комп'ютерно-інтегровані системи автоматизації технологічних процесів і об'єктів – 32 тисячі гривень;

Інформаційно-вимірювальні системи – 32 тисячі гривень;

Інноваційні харчові технології – 32 тисячі гривень;

Технології легкої промисловості – 32 тисячі гривень;

Професійна освіта. Охорона праці – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта. Електроніка – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта. Електромеханіка – 28 тисяч гривень;

Професійна освіта. Цифрові технології в управлінні та навчанні – 28 тисяч гривень;

Менеджмент адміністративної діяльності, сфери послуг та торгівлі – 46,7 тисячі гривень;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 32 тисячі гривень;

Ми також інформували, що які три спеціальності є найпопулярнішими серед вступників цьогоріч.