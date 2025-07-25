Мінімальна вартість одного року навчання – 44,9 тисячі гривень, а максимальна – 67,6 тисячі гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Яка вартість навчання у Київській політехніці?

У 2025/2026 навчальному році найдорожчі спеціальності у КПІ є такі:

  • "Міжнародні відносини";

  • "Менеджмент";

  • "Фінанси, банківська справа";

  • "Журналістика";

  • "Маркетинг";

  • "Торгівля";

  • "Право".

До найдешевших належать, зокрема, пов'язані з інженерією, виробництвом та будівництвом.

Вартість навчання на першому курсі у КПІ імені Ігоря Сікорського:

  • Дизайн – 54,1 тис. грн

  • Образотворче мистецтво та реставрація – 49,9 тисячі гривень;

  • Філологія – 59,9 тисячі гривень;

  • Економіка та міжнародні економічні відносини – 67,6 тисячі гривень;

  • Економіка та міжнародні економічні відносини + Менеджмент (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;

  • Міжнародні відносини – 67,6 тисячі гривень;

  • Психологія – 54,1 тисячі гривень;

  • Соціологія – 54,1 тисячі гривень;

  • Журналістика – 67,6 тисячі гривень;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 67,6 тисячі гривень;

  • Менеджмент – 67,6 тисячі гривень;

  • Менеджмент + Прикладна механіка (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;

  • Публічне управління та адміністрування – 67,6 тисячі гривень;

  • Маркетинг – 67,6 тисячі гривень;

  • Торгівля – 67,6 тисячі гривень;

  • Право – 67,6 тисячі гривень;

  • Екологія – 44,9 тисячі гривень;

  • Фізика та астрономія – 44,9 тисячі гривень;

  • Прикладна фізика та наноматеріали – 44,9 тисячі гривень;

  • Математика – 44,9 тисячі гривень;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

  • Прикладна математика – 54,1 тисячі гривень;

  • Інженерія програмного забезпечення – 64,9 тисячі гривень;

  • Комп’ютерні науки – 54,9 тисячі гривень;

  • Системний аналіз та наука про дані – 49,9 тисячі гривень;

  • Кібербезпека та захист інформації – 64,9 тисячі гривень;

  • Інформаційні системи та технології – 55,9 тисячі гривень;

  • Комп’ютерна інженерія – 55,9 тисячі гривень;

  • Хімічні технології та інженерія – 44,9 тисячі гривень;

  • Технології захисту навколишнього середовища – 44,9 тисячі гривень;

  • Електрична інженерія – 44,9 тисячі гривень;

  • Енерговиробництво – 44,9 тисячі гривень;

  • Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 44,9 тисячі гривень;

  • Інформаційно вимірювальні технології – 44,9 тисячі гривень;

  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 44,9 тисячі гривень;

  • Матеріалознавство – 44,9 тисячі гривень;

  • Прикладна механіка – 44,9 тисячі гривень;

  • Прикладна механіка + Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;

  • Металургія – 44,9 тисячі гривень;

  • Машинобудування – 44,9 тисячі гривень;

  • Машинобудування + Хімічні технології та інженерія (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;

  • Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 44,9 тисячі гривень;

  • Гірництво та нафтогазові технології – 44,9 тисячі гривень;

  • Видавництво та поліграфія – 49,9 тисячі гривень;

  • Біотехнології та біоінженерія – 44,9 тисячі гривень;

  • Біомедична інженерія – 44,9 тисячі гривень;

  • Терапія та реабілітація – 54,1 тисячі гривень;

  • Соціальна робота та консультування – 49,9 тисячі гривень;

Раніше ми інформували, яка вартість навчання в Одеському університеті імені Мечникова.