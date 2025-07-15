Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net. До найдорожчих спеціальностей у виші, рік навчання на яких коштує майже від 44 до 45 тисяч гривень, належать "Журналістика", "Право", "Міжнародні відносини", "Маркетинг", "Менеджмент", "Фармація".

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Скільки коштує навчання в Одеському університеті імені Мечникова?

Навчання на найдешевших спеціальностях вартує близько 28 тисяч гривень за рік.

Загалом цьогоріч вартість навчання зросла в усіх університетах.

Так, вартість навчання на першому курсі Одеського національного університету (ОНУ) імені Мечникова у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

Історія та археологія – 37,1 тисячі гривень;

Філософія – 37,1 тисячі гривень;

Культурологія та музеєзнавство – 37,1 тисячі гривень;

Українська мова та література – 37,1 тисячі гривень;

Прикладна лінгвістика – 37,1 тисячі гривень;

Журналістика – майже 44,5 тисячі гривень;

Германські мови та літератури, перша – англійська – майже 45 тисяч гривень;

Германські мови та літератури, перша – німецька – майже 45 тисяч гривень;

Романські мови та літератури, перша – іспанська – майже 45 тисяч гривень;

Романські мови та літератури, перша – французька – майже 45 тисяч гривень;

Туризм та рекреація – майже 44,5 тисячі гривень;

Науки про Землю – 28,1 тисячі гривень;

Географія та регіональні студії – 31,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Географія) – 28,1 тисячі гривень;

Автоматизація. комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 28,1 тисячі гривень;

Фізика та астрономія – 28,1 тисячі гривень;

Математика – 28,1 тисячі гривень;

Прикладна математика – 37,1 тисячі гривень;

Комп'ютерна інженерія – 43,3 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 43,3 тисячі гривень;

Інформаційні системи і технології – 43,3 тисячі гривень;

Біологія та біохімія – 37,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 28,1 тисячі гривень;

Біотехнології та біоінженерія – 37,1 тисячі гривень;

Садово-паркове господарство – 28,1 тисячі гривень;

Політологія – 43,3 тисячі гривень;

Міжнародні відносини – майже 45 тисяч гривень;

Міжнародні економічні відносини – майже 45 тисяч гривень;

Право – майже 45 тисяч гривень;

Облік і оподаткування – 43,3 тисячі гривень;

Маркетинг – майже 44,5 тисячі гривень;

Менеджмент – майже 44,5 тисячі гривень;

Економіка – 43,3 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 43,3 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування – майже тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 28,1 тисячі гривень;

Психологія – майже 44,5 тисячі гривень;

Хімія – 28,1 тисячі гривень;

Фармацевтична хімія – 28,1 тисячі гривень;

Фармація (за спеціалізаціями) – майже 44,5 тисячі гривень;

Екологія – 28,1 тисячі гривень;

Технології захисту навколишнього середовища – 28,1 тисячі гривень;

Геодезія та землеустрій – 28,1 тисячі гривень;

Водні біоресурси та аквакультура – 28,1 тисячі гривень.

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