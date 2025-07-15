Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net. До найдорожчих спеціальностей у виші, рік навчання на яких коштує майже від 44 до 45 тисяч гривень, належать "Журналістика", "Право", "Міжнародні відносини", "Маркетинг", "Менеджмент", "Фармація".
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Скільки коштує навчання в Одеському університеті імені Мечникова?
Навчання на найдешевших спеціальностях вартує близько 28 тисяч гривень за рік.
Загалом цьогоріч вартість навчання зросла в усіх університетах.
Так, вартість навчання на першому курсі Одеського національного університету (ОНУ) імені Мечникова у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:
Історія та археологія – 37,1 тисячі гривень;
Філософія – 37,1 тисячі гривень;
Культурологія та музеєзнавство – 37,1 тисячі гривень;
Українська мова та література – 37,1 тисячі гривень;
Прикладна лінгвістика – 37,1 тисячі гривень;
Журналістика – майже 44,5 тисячі гривень;
Германські мови та літератури, перша – англійська – майже 45 тисяч гривень;
Германські мови та літератури, перша – німецька – майже 45 тисяч гривень;
Романські мови та літератури, перша – іспанська – майже 45 тисяч гривень;
Романські мови та літератури, перша – французька – майже 45 тисяч гривень;
Туризм та рекреація – майже 44,5 тисячі гривень;
Науки про Землю – 28,1 тисячі гривень;
Географія та регіональні студії – 31,9 тисячі гривень;
Середня освіта (Географія) – 28,1 тисячі гривень;
Автоматизація. комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 28,1 тисячі гривень;
Фізика та астрономія – 28,1 тисячі гривень;
Математика – 28,1 тисячі гривень;
Прикладна математика – 37,1 тисячі гривень;
Комп'ютерна інженерія – 43,3 тисячі гривень;
Комп'ютерні науки – 43,3 тисячі гривень;
Інформаційні системи і технології – 43,3 тисячі гривень;
Біологія та біохімія – 37,1 тисячі гривень;
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 28,1 тисячі гривень;
Біотехнології та біоінженерія – 37,1 тисячі гривень;
Садово-паркове господарство – 28,1 тисячі гривень;
Політологія – 43,3 тисячі гривень;
Міжнародні відносини – майже 45 тисяч гривень;
Міжнародні економічні відносини – майже 45 тисяч гривень;
Право – майже 45 тисяч гривень;
Облік і оподаткування – 43,3 тисячі гривень;
Маркетинг – майже 44,5 тисячі гривень;
Менеджмент – майже 44,5 тисячі гривень;
Економіка – 43,3 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 43,3 тисячі гривень;
Публічне управління та адміністрування – майже тисячі гривень;
Соціальна робота та консультування – 28,1 тисячі гривень;
Психологія – майже 44,5 тисячі гривень;
Хімія – 28,1 тисячі гривень;
Фармацевтична хімія – 28,1 тисячі гривень;
Фармація (за спеціалізаціями) – майже 44,5 тисячі гривень;
Екологія – 28,1 тисячі гривень;
Технології захисту навколишнього середовища – 28,1 тисячі гривень;
Геодезія та землеустрій – 28,1 тисячі гривень;
Водні біоресурси та аквакультура – 28,1 тисячі гривень.
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