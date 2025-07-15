Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net. К самым дорогим специальностям в вузе, год обучения на которых стоит почти от 44 до 45 тысяч гривен, относятся "Журналистика", "Право", "Международные отношения", "Маркетинг", "Менеджмент", "Фармация".
Читайте Недешево: сколько денег надо заплатить за изучение английского в вузах
Сколько стоит обучение в Одесском университете имени Мечникова?
Обучение на самых дешевых специальностях стоит около 28 тысяч гривен в год.
В целом в этом году стоимость обучения выросла во всех университетах.
Так, стоимость обучения на первом курсе Одесского национального университета (ОНУ) имени Мечникова в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:
История и археология – 37,1 тысячи гривен;
Философия – 37,1 тысячи гривен;
Культурология и музееведение – 37,1 тысячи гривен;
Украинский язык и литература – 37,1 тысячи гривен;
Прикладная лингвистика – 37,1 тысячи гривен;
Журналистика – почти 44,5 тысячи гривен;
Германские языки и литературы, первая – английский – почти 45 тысяч гривен;
Германские языки и литературы, первая – немецкий – почти 45 тысяч гривен;
Романские языки и литературы, первая – испанский – почти 45 тысяч гривен;
Романские языки и литературы, первая – французский – почти 45 тысяч гривен;
Туризм и рекреация – почти 44,5 тысячи гривен;
Науки о Земле – 28,1 тысячи гривен;
География и региональные студии – 31,9 тысячи гривен;
Среднее образование (География) – 28,1 тысячи гривен;
Автоматизация. компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 28,1 тысячи гривен;
Физика и астрономия – 28,1 тысячи гривен;
Математика – 28,1 тысячи гривен;
Прикладная математика – 37,1 тысячи гривен;
Компьютерная инженерия – 43,3 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 43,3 тысячи гривен;
Информационные системы и технологии – 43,3 тысячи гривен;
Биология и биохимия – 37,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 28,1 тысячи гривен;
Биотехнологии и биоинженерия – 37,1 тысячи гривен;
Садово-парковое хозяйство – 28,1 тысячи гривен;
Политология – 43,3 тысячи гривен;
Международные отношения – почти 45 тысяч гривен;
Международные экономические отношения – почти 45 тысяч гривен;
Право – почти 45 тысяч гривен;
Учет и налогообложение – 43,3 тысячи гривен;
Маркетинг – почти 44,5 тысячи гривен;
Менеджмент – почти 44,5 тысячи гривен;
Экономика – 43,3 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 43,3 тысячи гривен;
Публичное управление и администрирование – почти тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 28,1 тысячи гривен;
Психология – почти 44,5 тысячи гривен;
Химия – 28,1 тысячи гривен;
Фармацевтическая химия – 28,1 тысячи гривен;
Фармация (по специализациям) – почти 44,5 тысячи гривен;
Экология – 28,1 тысячи гривен;
Технологии защиты окружающей среды – 28,1 тысячи гривен 28 1 тысячи гривен;
Геодезия и землеустройство – 28,1 тысячи гривен;
Водные биоресурсы и аквакультура – 28,1 тысячи гривен.
Мы также информировали, какая стоимость года обучения в Киевском политехническом институте в 2025 году.