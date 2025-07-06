Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Отметим, что в этом году стоимость обучения выросла во всех университетах. В частности, из-за правительственного постановления об установлении вузами минимальной платы за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника.

Смотрите также Кто и сколько лет будет отрабатывать обучение на бюджете, и стартует ли новация уже с сентября

Сколько надо заплатить за год обучения в Киевской политехнике

Так, в 2025/2026 учебном году стоимость обучения на первом курсе в КПИ имени Игоря Сикорского (дневная форма, бакалавр) такова:

Дизайн – 54,1 тысячи гривен;

Изобразительное искусство и реставрация – 49,9 тысячи гривен;

Филология – 59,9 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения – 67,6 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения + Менеджмент (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;

Международные отношения – 67,6 тысячи гривен;

Психология – 54,1 тысячи гривен;

Социология – 54,1 тысячи гривен;

Журналистика – 67,6 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 67,6 тысячи гривен;

Менеджмент – 67,6 тысячи гривен;

Менеджмент + Прикладная механика (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование – 67,6 тысячи гривен;

Маркетинг – 67,6 тысячи гривен;

Торговля – 67,6 тысячи гривен;

Право – 67,6 тысячи гривен;

Экология – 44,9 тысячи гривен;

Физика и астрономия – 44,9 тысячи гривен;

Прикладная физика и наноматериалы – 44,9 тысячи гривен;

Математика – 44,9 тысячи гривен;

Прикладная математика – 54,1 тысячи гривен;

Инженерия программного обеспечения – 64,9 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 54,9 тысячи гривен;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Системный анализ и наука о данных – 49,9 тысяч гривен;

Кибербезопасность и защита информации – 64,9 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии – 55,9 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 55,9 тысячи гривен;

Химические технологии и инженерия – 44,9 тысячи гривен;

Технологии защиты окружающей среды – 44,9 тысячи гривен;

Электрическая инженерия – 44,9 тысячи гривен;

Энергопроизводство – 44,9 тысячи гривен;

Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 44,9 тысячи гривен;

Информационно измерительные технологии – 44,9 тысячи гривен;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 44,9 тысячи гривен;

Материаловедение – 44,9 тысячи гривен;

Прикладная механика – 44,9 тысячи гривен;

Прикладная механика + Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;

Металлургия – 44,44 9 тысячи гривен;

Машиностроение – 44,44 9 тысячи гривен;

Машиностроение + Химические технологии и инженерия (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;

Авиационная и ракетно-космическая техника – 44,9 тысячи гривен;

Горное дело и нефтегазовые технологии – 44,9 тысячи гривен;

Издательство и полиграфия – 49,9 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – 44,9 тысячи гривен;

Биомедицинская инженерия – 44,9 тысячи гривен;

Терапия и реабилитация – 54,1 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 49,9 тысячи гривен.

Мы также рассказывали, какие специальности стали роскошью для студентов в 2025 году.