Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Отметим, что в этом году стоимость обучения выросла во всех университетах. В частности, из-за правительственного постановления об установлении вузами минимальной платы за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника.

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Сколько надо заплатить за год обучения в Киевской политехнике

Так, в 2025/2026 учебном году стоимость обучения на первом курсе в КПИ имени Игоря Сикорского (дневная форма, бакалавр) такова:

  • Дизайн – 54,1 тысячи гривен;
  • Изобразительное искусство и реставрация – 49,9 тысячи гривен;
  • Филология – 59,9 тысячи гривен;
  • Экономика и международные экономические отношения – 67,6 тысячи гривен;
  • Экономика и международные экономические отношения + Менеджмент (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;
  • Международные отношения – 67,6 тысячи гривен;
  • Психология – 54,1 тысячи гривен;
  • Социология – 54,1 тысячи гривен;
  • Журналистика – 67,6 тысячи гривен;
  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 67,6 тысячи гривен;
  • Менеджмент – 67,6 тысячи гривен;
  • Менеджмент + Прикладная механика (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;
  • Публичное управление и администрирование – 67,6 тысячи гривен;
  • Маркетинг – 67,6 тысячи гривен;
  • Торговля – 67,6 тысячи гривен;
  • Право – 67,6 тысячи гривен;
  • Экология – 44,9 тысячи гривен;
  • Физика и астрономия – 44,9 тысячи гривен;
  • Прикладная физика и наноматериалы – 44,9 тысячи гривен;
  • Математика – 44,9 тысячи гривен;
  • Прикладная математика – 54,1 тысячи гривен;
  • Инженерия программного обеспечения – 64,9 тысячи гривен;
  • Компьютерные науки – 54,9 тысячи гривен;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

  • Системный анализ и наука о данных – 49,9 тысяч гривен;
  • Кибербезопасность и защита информации – 64,9 тысячи гривен;
  • Информационные системы и технологии – 55,9 тысячи гривен;
  • Компьютерная инженерия – 55,9 тысячи гривен;
  • Химические технологии и инженерия – 44,9 тысячи гривен;
  • Технологии защиты окружающей среды – 44,9 тысячи гривен;
  • Электрическая инженерия – 44,9 тысячи гривен;
  • Энергопроизводство – 44,9 тысячи гривен;
  • Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 44,9 тысячи гривен;
  • Информационно измерительные технологии – 44,9 тысячи гривен;
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 44,9 тысячи гривен;
  • Материаловедение – 44,9 тысячи гривен;
  • Прикладная механика – 44,9 тысячи гривен;
  • Прикладная механика + Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;
  • Металлургия – 44,44 9 тысячи гривен;
  • Машиностроение – 44,44 9 тысячи гривен;
  • Машиностроение + Химические технологии и инженерия (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;
  • Авиационная и ракетно-космическая техника – 44,9 тысячи гривен;
  • Горное дело и нефтегазовые технологии – 44,9 тысячи гривен;
  • Издательство и полиграфия – 49,9 тысячи гривен;
  • Биотехнологии и биоинженерия – 44,9 тысячи гривен;
  • Биомедицинская инженерия – 44,9 тысячи гривен;
  • Терапия и реабилитация – 54,1 тысячи гривен;
  • Социальная работа и консультирование – 49,9 тысячи гривен.

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